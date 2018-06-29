Косметологи составили еженедельный график ухода за кожей лица. Просто берем и выполняем

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Девушки знают: красота не дается просто так. Кожа лица требует постоянного ухода, а список необходимых процедур стремится к бесконечности. Увлажнение, питание, очищение, массаж — где же взять время на все это? Но выход все-таки есть: нужно составить расписание и распределить все необходимые косметические процедуры по дням недели.

AdMe.ru предлагает вам график ухода за кожей лица на каждые 7 дней с учетом биоритмов организма. А в качестве бонуса мы приготовили пару упражнений, которые помогут сохранить четкий контур губ и станут отличной профилактикой появления «гусиных лапок».

Понедельник — большая чистка

Еженедельный уход лучше всего начать с очищения кожи лица. Поэтому в понедельник будем избавляться от отмерших частичек, которые замедляют обновление клеток и делают кожу тусклой и некрасивой. Оптимальным для таких процедур косметологи считают время с 20:00 до 21:00, когда кожа начинает готовиться к ночному отдыху. После обычного умывания и удаления макияжа проведите процедуру глубокого очищения. Для сухой кожи лучше всего подойдут скрабы с гладкими и мелкими частицами, которые мягко удалят отмершие клетки. Жирной коже можно устроить более серьезную чистку (например кофейным скрабом), а для чувствительной кожи подойдут пилинги на основе фруктовой или гиалуроновой кислоты.

Вторник — питание

Второй день недели уделим питанию кожи. На хорошо умытое лицо нанесем подходящую маску или приложим травяной компресс. Здесь тоже полагается учитывать биоритмы. В утренние часы лучше использовать тонизирующую или увлажняющую маску, а витаминные и регенерирующие оставить на вечер (примерно с 22:00 до 23:00). Не забывайте, что маску полагается наносить на хорошо очищенную кожу и только по массажным линиям.

Среда — восстановление водного баланса

А теперь пришла пора позаботиться о насыщении кожи влагой. Перед применением обычного крема будем устраивать активное увлажнение со специальными масками. Можно использовать и домашние составы из свежих продуктов (морковь, кабачок, мед, яблоко, творог). Например, 2 ст. л. сметаны смешать с 1 ст. л. натертой моркови и добавить яичный желток. Увлажняющие процедуры хорошо делать ранним утром. Подходящим временем для того, чтобы кожа хорошо усвоила полезные вещества, станет и промежуток с 16:00 до 18:00, когда усиливается кровоток в организме.

Четверг — распаривание

В четвертый день организуем коже паровую ванночку. Ее можно сделать дома: просто подержать лицо над кастрюлей с травяным или картофельным отваром. Еще один вариант — поход к косметологу, который профессионально очистит забившиеся поры и уберет черные точки. Поход в салон лучше запланировать на первую половину дня или с 16:00 до 18:00, когда кожа особо восприимчива ко всем процедурам. А вот время с 13:00 до 16:00 косметологи считают бесполезным для оздоровления — в этот период обменные процессы замедляются и полезные вещества усваиваются с трудом.

Пятница — массаж

Легкий массаж не просто улучшит цвет вашего лица. Эта процедура способна повысить эластичность кожи и даже разгладить мелкие морщинки. Идеальным вариантом будет записаться на прием в салон красоты. Но, если по каким-то причинам этого сделать не получается, можно провести массаж в домашних условиях. Не забывайте делать его по массажным линиям, а начинать и завершать легкими и мягкими движениями. Обычно косметологи советуют использовать 4 основных приема: разминание, поглаживание, растирание и вибрацию. И снова вспоминаем, что все активные процедуры полагается делать либо в первой половине дня, либо после 16:00, когда в нашем организме усиливается кровообращение.

Суббота — антивозрастные процедуры

В шестой день уделим время омолаживающим процедурам с использованием антивозрастных средств. Подобные препараты можно применять не чаще раза в неделю из-за их интенсивного воздействия. Вот пусть суббота и будет таким днем. Здесь можно оторваться по полной программе: провести очищение кожи, потом использовать питательный крем, а в завершение наложить лифтинг-маску.

Воскресенье — гимнастика для лица

Даем коже отдохнуть от косметических процедур и устраиваем для нее небольшую зарядку. Простые упражнения помогут улучшить отток лимфы и сделают кожу более эластичной, а некоторые косметологи даже называют гимнастику для лица настоящей альтернативой пластической операции. Например, для устранения «гусиных лапок» нужно расположить пальцы у внешних уголков глаз, закрыть глаза и задержаться в этом положении 6 секунд. А чтобы сохранить красивую форму губ, потяните уголки рта наверх, будто вы улыбаетесь. Удерживайте напряжение в течение 6 секунд, затем расслабьте мышцы. Чтобы не появились заломы и морщины, поставьте указательные пальцы на внешние края глаз, а большими пальцами слегка зафиксируйте носогубную складку. Маленький секрет: все упражнения надо выполнять сидя перед зеркалом, а после каждого из них полагается снимать напряжение с мышц лица, выдыхая через расслабленные губы.

Готовы пожить по такому «графику красоты» или у вас есть свои принципы ухода за кожей?