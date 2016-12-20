Тест, составленный исследователями Nat Geo Wild, покажет ваше место в дикой природе

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В нем все довольно просто, но жутко интересно: нужно ввести свои физические параметры (рост и вес), а также данные о пищевых привычках и суточной активности. В общем, все те характеристики, которые влияют на место животного в его среде обитания.

Многие из нас во время просмотра фильмов о дикой природе ловили себя на мысли: «Интересно, кем из этих животных мог бы быть я?» Теперь узнать это можно в два счета, причем результат будет довольно точным: исследователи Nat Geo Wild создали крутейший тест, который поможет найти свое место в суровом мире саванны.

После этого вы получите очень подробную инфографику, которой сможете поделиться у себя на страничке в соцсети.

Так как социальная роль животного в саванне зависит от экологии, его привычек и общей приспособленности, в тесте нет популярной психологии и случайных вопросов — только конкретика и биология.

Тест подготовлен к выходу мини-сериала «Дикое королевство», премьера которого состоялась на телеканале Nat Geo Wild 4 декабря в 20:00. В сериале показаны захватывающие и абсолютно реальные истории, в которых адреналина не меньше, чем в самых крутых боевиках. Только главными героями являются не актеры, а животные африканской саванны.

Редакторы AdMe.ru уже нашли свое место в саванне: среди нас есть львы, гепарды и дикие собаки. Пройдите тест и посмотрите, каким животным были бы вы!

После того как вы выясните свое положение в иерархии саванны, посмотрите мини-сериал «Дикое королевство», и узнаете, как «ваш зверь» сражается за место под солнцем среди многочисленных хищников. Может быть, какие-то приемы из его тактики смогут оказаться полезными и в жизни людей? Ведь, если подумать, в каждом из нас сидит тот или иной зверь.