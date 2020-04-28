Как выглядят 10 топ-моделей из рекламы дорогих духов в обычной жизни
Для съемок в рекламе элитной парфюмерии, кажется, всегда выбирают самых привлекательных на свете мужчин и женщин, которым стоит лишь томно посмотреть на вас с экрана телевизора, чтобы вам захотелось купить новый аромат известной марки. Но это только в рекламе они выглядят гламурно и притягательно, а за кадром это совершенно обычные парни и девушки, которые предпочитают дома ходить без косметики, ездить в метро и беззаботно играть со своими домашними питомцами.
Мы в AdMe.ru пересмотрели десятки ароматных рекламных роликов и разыскали актуальные снимки знаменитых на весь мир моделей в повседневной жизни.
Кармен Касс (J’Adore, Christian Dior)
Дэвид Ганди (Light Blue, Dolce & Gabbana)
Анна Вьялицына (Chance, Chanel)
Джейсон Морган (Acqua di Gio, Giorgio Armani)
Руни Мара (L’Interdit, Givenchy)
Андрес Веленкосо (Allure Homme Sport, Chanel)
Гаспар Ульель (Bleu de Chanel Parfum, Chanel)
Принцесса Сальва Ага Хан (Pink Bouquet, Moschino)
Франсиско Энрикес (Pure XS, Paco Rabanne)
Бьянка Балти (Signorina, Salvatore Ferragamo)
Расскажите, а какой у вас самый любимый аромат, которым вы пользуетесь каждый день и всем рекомендуете его попробовать?
Фото на превью Dior, kasscarmen / instagram