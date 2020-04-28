Как выглядят 10 топ-моделей из рекламы дорогих духов в обычной жизни

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Для съемок в рекламе элитной парфюмерии, кажется, всегда выбирают самых привлекательных на свете мужчин и женщин, которым стоит лишь томно посмотреть на вас с экрана телевизора, чтобы вам захотелось купить новый аромат известной марки. Но это только в рекламе они выглядят гламурно и притягательно, а за кадром это совершенно обычные парни и девушки, которые предпочитают дома ходить без косметики, ездить в метро и беззаботно играть со своими домашними питомцами.