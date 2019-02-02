Как сейчас выглядят 13 актеров из популярной рекламы прошлого (А вы всех узнали?)

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Мы любили рекламу девяностых и нулевых годов за ярких персонажей, оригинальные сюжеты и запоминающиеся слоганы. Пусть картинка была не такой четкой, как сегодня, и мир еще не знал про качество HD, но многие ролики мы все равно вспоминаем с улыбкой.

Мы в AdMe.ru решили поностальгировать и просмотреть самые популярные рекламные ролики девяностых. А сейчас расскажем и покажем вам, каковы их герои сегодня.

Повар Вовочка из рекламы майонеза Calve

Актер театра и кино Владимир Стержаков на заре своей карьеры тоже снимался в рекламе. Образ его героя, повара, который любит русскую кухню, маму и майонез, всегда вызывал улыбки. Сегодня Владимир Стержаков — один из самых востребованных сериальных актеров.

Тетя Ася из рекламы отбеливателя Ace

Тетя Ася и ее белоснежные простыни были символом чистоты нулевых. После этой рекламы все хозяйки четко запомнили: отбеливатель с хлором — плохой вариант. Актриса, сыгравшая тетю Асю, Татьяна Ташкова, продолжает сниматься в кино и сегодня.

Навязчивый мужчина из рекламы «Tide или кипячение»

Владимир Тишко, который предлагал всем использовать порошок вместо кипячения, сильно изменился, хоть и совсем не постарел. Он продолжает сниматься в эпизодических ролях в кино, но рекорд популярности после рекламы Tide ему побить не удалось.

Светка из рекламы батончика «Финт»

Помните Светку, которой нравятся умные? Спустя 20 лет (реклама вышла на телеэкраны в 1998 году) актриса Мария Шалаева — та же очаровательная блондинка. За это время она снялась более чем в 30 картинах и получила несколько престижных кинопремий.

Темненький мальчик из рекламы батончика «Финт»

Мало кто узнает в темненьком пухлощеком подростке из рекламы батончика «Финт» Вячеслава Манучарова. Актер сильно изменился и стал широко известным. Он активно участвует в телевизионных проектах, снимается в кино, сериалах и воспитывает дочерей.

Светленький мальчик из рекламы батончика «Финт»

Светленький мальчик из рекламы того же батончика — в реальной жизни вовсе не блондин. Тогда Андрею Чадову пришлось сменить цвет волос ради съемок. Сегодня актер продолжает творческую карьеру, активно снимается в фильмах и телесериалах.

Маша из рекламы батончика «Финт»

После рекламы батончика «Финт» фраза: «Всем, кто вкус ванили знает, Маша дружбу предлагает» стала крылатой. Мальчики дразнили ею девочек в школах и получали за это по ушам.

Роль той самой Маши из рекламы сыграла тогда еще никому не известная 14-летняя Айза Анохина. Сейчас девушка частенько появляется на телевидении, владеет салоном красоты, ведет свой бьюти-блог и блоги двоих маленьких сыновей.

Люся из рекламы майонеза «Моя семья»

Людмила Артемьева стала известной на всю страну благодаря роли Люси из рекламы майонеза «Моя семья». В 2000 году ролик принес ей награду в номинации «За лучший рекламный образ». Сейчас актриса участвует в телепроектах и снимается в сериалах, самый популярный из которых — ситком «Сваты».

Начальник из рекламы «Рондо»

Андрея Лебедева сегодня узнают все поклонники сериала «Универ». Но было время, когда он снимался в рекламе мятных конфеток «Рондо» вместе с коллегами Людмилой Артемьевой и Мариной Голуб. Душку-начальника и слоган «Свежее дыхание облегчает понимание» зрители вспоминают до сих пор.

Дима из социалки «Помаши маме»

Одной из самых популярных социальных реклам того времени была «Помаши маме». Главные роли в ней сыграли актеры Нина Усатова и Алексей Кравченко. Современным зрителям Кравченко знаком по боевикам, фильмам и сериалам военной тематики.

Продавец из рекламы «Билайн»

После рекламы сети «Билайн» фразу Сергея Рубеко: «Сколько вешать в граммах» не цитировал только тот, у кого нет телевизора. Несмотря на огромную популярность ролика, в рекламе актер больше не снимается, предпочитая ей киносъемки и театральную деятельность.

Дяденька из рекламы Invite

Среди работ известного актера Михаила Богдасарова есть и рекламный опыт. Растворимые напитки были на пике популярности в 1990-х, а реклама Invite и слоган «Просто добавь воды» были знакомы каждому.

Бонус: бабуля из рекламы масла «Злато»

Галину Стаханову сейчас многие называют главной бабушкой современного кино. В фильмах она снимается уже более 50 лет, но настоящую популярность получила именно в амплуа старушки. А бабуля, которая жарит на «щливощном», запомнилась нам как один из самых ярких персонажей рекламы нулевых.