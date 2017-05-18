Как получают водительские права в разных странах мира

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Мы в AdMe.ru задались вопросом: а как это происходит в разных странах мира? Оказывается, в разных государствах этом деле есть как множество схожих вещей, так и масса отличий. Результаты наших исследований перед вами.

Россия

Мексика

Израиль

Северная Корея

Южная Корея

Чехия

Великобритания

Франция

Египет

Удивительно, но получить водительское удостоверение в этой африканской стране непросто. Теоретическая часть экзамена элементарна — стандартные вопросы с вариантами ответов. Упор сделан на практику. От будущего водителя требуют умения чуть ли не профессионально обращаться с машиной. Например, новичок должен уметь проходить S-образную полосу препятствий не только классическим способом, но и задним ходом. Тем не менее для египтян это не становится препятствием, ведь, приходя на экзамен, многие из них уже прилично водят. Ориентировочная стоимость — около 1 000 местных фунтов (с обучением в автошколе), или $ 50–60.