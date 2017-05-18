Как получают водительские права в разных странах мира
Получение водительских прав — важная веха во взрослой жизни.
Мы в AdMe.ru задались вопросом: а как это происходит в разных странах мира? Оказывается, в разных государствах этом деле есть как множество схожих вещей, так и масса отличий. Результаты наших исследований перед вами.
Россия
- Права на управление автомобилем можно получить с 18 лет. Для всех обязательны обучение в автошколе и медицинская комиссия. Среднее время обучения — 3–4 месяца (190 часов). Затем следует оплата пошлины и экзамены в ГИБДД.
- Экзамен состоит из 3 частей: теоретический тест (не больше 2 ошибок в 30 вопросах), проверка первичных навыков вождения на автодроме, поездка по городу. Стоимость и сложность разнятся в зависимости от региона.
Мексика
- Еще несколько лет назад для получения прав в Мексике нужно было лишь заплатить $ 50 и... все. Ни экзаменов, ни уроков вождения. Это превратило Мехико в один из самых аварийных городов в мире.
- В 2014 году были введены формальные экзамены. Несложный письменный тест и проверка элементарных навыков обращения с авто — вот и все, что требуется от кандидата. Правда, в отдаленных уголках Мексики «корочки» еще можно получить по старинке. Через 2 года права нужно менять на новые, но экзамен при этом сдавать не придется.
Израиль
- Экзамен можно сдать на нескольких языках (включая русский) удаленно. Нужно ответить на 30 вопросов, допустимы 4 ошибки. Через сутки результат обнуляется, и можно пробовать заново. Пересдавать можно бесконечно, но каждая пересдача платная.
- Обучение вождению индивидуальное. Каждый инструктор проходит строгое лицензирование. С кандидатом проводится не менее 28 уроков. В среднем на полный курс обучения уйдут 3 месяца и $ 850. Сам экзамен и проверка зрения стоят еще $ 125.
Северная Корея
- В КНДР нельзя просто так взять и получить право на управление автомобилем. Проблем нет лишь у профессиональных водителей. Но это если повезет, ведь желающих много. Всего существует более 10 видов разных водительских удостоверений (включая специальную технику).
- Водители учатся около года, а потом получают первое удостоверение. Чем больше опыта, тем выше класс прав, которые периодически обновляют. Помимо навыков вождения нужно быть настоящим асом в ремонте и эксплуатации авто, ведь машина в Северной Корее ценится очень дорого.
Южная Корея
- Насколько сложно с правами и машинами в Северной Корее, настолько же легко все в Южной. Не так давно процедура была значительно упрощена. Сегодня нужно пройти лишь 13 часов занятий (из которых только 6 за рулем!) — и можно сдавать.
- Низкая стоимость обучения и сжатые сроки привели к наплыву японских и китайских туристов, которые приезжают за местными правами. Получить водительское удостоверение в Корее существенно дешевле и быстрее, чем, например, в Китае (там права обойдутся в $ 800 и несколько месяцев ожидания), а обменять его на родине проще.
Чехия
- В Европе тоже есть похожие случаи. Обучение в пражской автошколе стоит около $ 350. Курс длится 1,5–2 месяца и почти не отличается от привычных нам уроков. Также кандидату в водители нужно пройти проверку зрения — и можно отправляться на экзамен.
- Сначала тест по теории, а затем — практический экзамен в городских условиях. Получение заветного водительского удостоверения в столице Чехии обойдется дешевле, чем в других странах ЕС. Этим нередко пользовались жители соседних стран, но с такими «ловкачами» стараются бороться.
Великобритания
- Права получают с 17 лет. После оплаты пошлины можно получить временные водительские права для обучения и / или сдачи экзамена. Готовиться к теории разрешено самостоятельно, а вождению может научить родственник или друг. Например, курс из 45+ теоретических занятий и 22 часов вождения стоит 1 100–1 200 фунтов.
- После этого кандидату придется заплатить сборы за прохождение экзаменов — 85 фунтов за теорию и практику; сдавать в выходные несколько дороже. Теория помимо обычного теста включает в себя выбор вариантов поведения в ситуациях, представленных на видео.
Франция
- Во Франции обучение не только обязательное, но и очень дорогое. Поэтому среди французской молодежи до 25 лет популярен специальный льготный кредит на обучение вождению. Курсы по вождению представляют своего рода абонемент на теорию и 20 часов практики. Если кому-то этого недостаточно, то можно обратиться в частные школы с расширенными курсами.
- Важно сдать экзамен с первой попытки, ведь пересдача стоит еще несколько сотен евро. В течение 3 лет после сдачи теории нужно научиться водить и сдать практическую часть экзамена. Учиться водить можно и с родственником.
- Права новичков действуют 3 года и снабжены особым талоном нарушений. У начинающих водителей на нем только 6 баллов против обычных 12. За нарушения на дороге баллы списывают. При обнулении человека лишают водительских прав.
Египет
Удивительно, но получить водительское удостоверение в этой африканской стране непросто. Теоретическая часть экзамена элементарна — стандартные вопросы с вариантами ответов. Упор сделан на практику. От будущего водителя требуют умения чуть ли не профессионально обращаться с машиной. Например, новичок должен уметь проходить S-образную полосу препятствий не только классическим способом, но и задним ходом. Тем не менее для египтян это не становится препятствием, ведь, приходя на экзамен, многие из них уже прилично водят. Ориентировочная стоимость — около 1 000 местных фунтов (с обучением в автошколе), или $ 50–60.
США
В США правила и цены разнятся от штата к штату. Рассмотрим процесс на примере Калифорнии.
- Получают права с 16 лет. Нужно прийти в офис DMV (Department of Motor Vehicles). Медицинская справка не требуется, сотрудник DMV попросит прочитать буквы, которые расположены над его головой. Сервисный сбор составляет $ 33.
- Теорию можно сдать на 10 языках, включая русский. Вопросы проверяют не только конкретные знания, но и логику. Нужно дать 30 правильных ответов (разрешены 6 ошибок и 3 пропуска вопросов). Если провалили первую попытку, можно взять еще 2 в тот же день.
- Для подготовки к практическому экзамену обычно прибегают к услугам инструктора. Стоимость занятий — $ 35–45 в час. Экзамен проходит в городских условиях. Разрешено допустить 15 ошибок (из возможных 60), поэтому процент несдавших очень мал. Итоговая стоимость очень сильно зависит от количества практических часов, проведенных с инструктором.
Фото на превью depositphotos