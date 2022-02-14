Почему супермодели 90-х при всей своей красоте не выдерживают сравнения с современными манекенщицами

Глядя на подтянутые фигуры и красивые лица моделей 90-х, нам кажется, что современные манекенщицы им и в подметки не годятся. Однако, если обратить внимание на то, через что приходится пройти моделям ради успеха, и на влияние их образов в модных журналах на развитие комплексов у взрослых женщин и даже детей, все оказывается не так однозначно.

AdMe.ru решил проследить, как за последние десятилетия развивался культ стройности и какое влияние он оказывал на женщин. И разобраться, позитивными ли были эти изменения или нет.

Как супермодели стали диктовать моду на стройное тело

Слово «супермодель» появилось в 80-е годы, когда манекенщицы стали знаменитостями. В 90-е они зарабатывали миллионы, участвовали в ток-шоу, диктовали моду и своим примером задавали эталоны красоты. А поскольку в эти годы журналы мод и телевидение были единственными источниками информации, многие женщины того времени хотели походить на знаменитых длинноногих красоток с подиума. Вероятно, неслучайно в то же время появилась и одна из наиболее популярных диет — низкоуглеводная диета Аткинса. Однако вид стройных красоток-моделей заставлял их современниц не только сидеть на диетах, но и оказывал некоторое позитивное влияние: Синди Кроуфорд и Клаудия Шиффер выпускали диски с тренировками, которые должны были обеспечить «тело мечты». И вместо того чтобы давиться чипсами перед телевизором, женщины проводили время, занимаясь фитнесом и аэробикой.

Я с 16 лет долгое время занималась по тренировкам Синди. Прошла все 4 тренировки, хотя толстушкой не была. Получала от этого огромное удовольствие, особенно когда появился результат — рельеф, кубики на животе. Наверное, эти тренировки помогли мне сохранить фигуру. Мне 40, а фигура такая же, как была в 20 лет. В то время Синди была моим идеалом. © Юлия Овсиенко / lady.mail.ru

Лет 15–20 назад каждый день утром вставала без лени, ставила кассету с Синди Кроуфорд и занималась: в будни — короткую тренировку и в выходной — более длительную. И лет мне было уже не мало, но делала все достаточно легко, с гантелями в том числе. Очень помогало держать себя в форме. © Маргарита Аветикян / Facebook

Как мода на стройное тело превратилась в моду на изможденность

Но когда в 90-е на подиум взошла Кейт Мосс, мода на нездоровую худобу и изможденные черты лица захватила женщин по всему миру. Особенно показательным был образ модели в рекламе Calvin Clein. Хотя на самом деле моду на темные круги под глазами и истощенную фигуру задала еще раньше другая супермодель — Джиа Каранджи. В 2009 году Мосс в очередной раз подхлестнула интерес к худощавому телосложению своим знаменитым высказыванием «Нет ничего вкуснее, чем чувствовать себя худой», которое подхватили множество сайтов, чьи создатели разделяли эту идею. Спустя десятилетие модель пожалела о своих опрометчивых словах. Но ее слова не могли не оказать влияние на женщин — ведь всего за пару лет до этого она вошла в число 100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time. Однако основная проблема заключается в том, что озабоченность «лишним» весом и привычка регулярно сидеть на диетах возникает не только у взрослых, но и у детей. Девочки начинают беспокоиться о своей фигуре уже с 6 лет, а 47 % девочек в возрасте от 6 до 12 лет после просмотра фотографий в модных журналах загораются желанием похудеть.

В моей юности была своеобразная мода на «прозрачность». Не ела почти ничего специально. Вес колебался от 38 до 43 кг при росте 160 см. Я часто простужалась, были сбои с циклом. Потом месячные и вовсе исчезли. Появился артроз в 23 года. Стресс на работе, в личной жизни... А потом наконец избавилась от токсичных отношений, которые длились 7 лет. Укатила на Гоа с подругой, по возвращении наладилась личная жизнь. И спустя год набрала целых 10 кг от счастливой жизни. © Shelma19 / Pikabu

Как модели достигают заветных цифр на весах

Сами манекенщицы проходят не через меньший ад, чем их поклонницы. Попадая в модельный мир, девушки сталкиваются с огромным давлением. Модель Санни Педерсон, которая в 2012 году приехала покорять Нью-Йорк, рассказала, что была буквально одержима желанием попасть на подиум и единственным, что она «ела» за день, была чашка кофе. В результате она достигла веса 45 кг при росте 180 см и ей даже было больно садиться из-за дефицита жира в организме. Спустя 5 лет модель прибавила 10 кг и на кастингах ей стали часто говорить, что она слишком толстая для этой профессии. Педерсон также отметила, что некоторые дизайнеры даже запрещали своим моделям что-либо пить перед показом, чтобы те не выглядели «раздутыми», и ей приходилось красться в ванную, чтобы сделать глоток воды.

Бывшая модель Виктуар Доксер.

Еще одна бывшая модель, француженка Виктуар Доксер, в своих мемуарах призналась, что, чтобы войти в топ-20 самых популярных моделей мира, выпивала банку газировки и ела всего 3 яблока в день. А в результате обросла волосами на руках и ногах, как йети, так как из-за сильной потери жира ее организм прибег к такому способу согрева, и в один момент узнала, что состояние ее скелета соответствует 70-летнему возрасту.

Как меняется мода

Мода на худощавых моделей никуда не ушла, но в рекламных кампаниях и на подиумах появляется все больше нестандартных лиц и фигур. Одной из первых моделей нестандартного размера стала Эшли Грэм, чей индекс массы тела в 2021 году составлял около 29,7 (91 кг при росте 175 см). В 2009 году Грэм появилась в журнале Glamour, в 2016-м засветилась на обложке журнала Sports Illustrated Swimsuit Issue, что подтвердило ее статус супермодели. А в 2013 году на Неделе моды в Нью-Йорке состоялся целый показ одежды больших размеров, которые демонстрировали модели plus-size. Одна из компаний пошла дальше и для рекламы своей новой коллекции одежды наняла не профессиональных манекенщиков, а своих сотрудников и просто обычных людей, занимающихся деятельностью, не связанной с модельным бизнесом, — барменов, художников. В основной линейке одежды каталога Zara тоже появились модели обычных пропорций.

Пока очень медленно, но все же меняется отношение и к возрасту. В рекламной кампании обуви сезона весна-лето — 2022 снялась 75-летняя Шер. Многие знаменитости и другие бывшие модели старше 50 лет, включая 88-летнюю бабушку Дакоты Джонсон Типпи Хендрен и 78-летнюю Верушку, снялись в рекламе одежды и ювелирных изделий. И хотя засилье в Instagram фото Ким Кардашьян и других фигуристых инстадив может подталкивать женщин к пластике тела или лица, все же частично это влияние нивелируется обилием на подиумах условно средних лиц и фигур — таких, как у обычной женщины.

Элла Эмхофф — модель, художница и модельер на подиуме и дома. Стала известна в 2021 году из-за отказа брить волосы под мышками.

И на самом деле отсутствие идеализации — это более здоровая тенденция, чем та, которую принесли Джиа Каранджи и Кейт Мосс в 90-е. Так что пусть лучше будут разные модели: и худенькие, и средние, и с лишним весом, и красивые, и с неприглядными синяками вокруг глаз, торчащими ушами, длинным носом и даже с небритыми подмышками. По крайней мере, наши дети будут жить в мире, где из-за недостижимых канонов красоты девушки не станут морить себя голодом, чувствовать себя некрасивыми и ложиться под нож пластического хирурга. А лучшее, что мы можем сделать для людей, у которых есть настоящие проблемы с весом, — вовсе не привлекать к этой проблеме внимания. Потому что зацикленность общества на лишней массе тела оказывает на многих прямо обратное действие: до 79 % людей, которые пытаются снизить вес, заедают эту проблему.