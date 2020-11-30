Как людям с рассеянным склерозом удается жить полной жизнью

= Партнерский пост =

Рассеянный склероз — это распространенное аутоиммунное заболевание, при котором повреждаются миелиновые оболочки нервных волокон головного и спинного мозга. Человек быстро утомляется, теряет контроль над телом, его память и когнитивные способности постепенно ухудшаются. Наука помогает людям с рассеянным склерозом и ищет лекарство от недуга, но многое зависит от самого человека и его настроя.

AdMe.ru представляет истории о том, как люди с таким непростым диагнозом научились радоваться жизни и находить счастье в мелочах. Кажется, нам стоит многому у них поучиться.

Первые симптомы болезни проявились несколько лет назад — чувство усталости вместе с онемением ног и рук. Думал, что это стресс от работы. Люди часто говорят, что с возрастом энергии становится меньше, поэтому я уверял себя, что все будет хорошо и мне просто нужен отпуск. Пробежал полумарафон, не обращая внимание на сигналы, которые подавало тело. Сейчас понимаю, что нужно было прислушаться к себе и не откладывать поход к врачу.

Из-за постоянной усталости пришлось поменять работу. Теперь работаю дома, но в этом есть и хорошее: больше времени провожу с семьей, вижу, как растут дети. Каждый выход на улицу стал более осознанным: прогулки стали короче, но я стараюсь получить максимум удовольствия. Стал чаще видеться с друзьями и родителями.

С таким диагнозом никогда не знаешь, что произойдет завтра. Возможно, ты проснешься и не сможешь встать с кровати. Затем пройдут месяцы реабилитации, прежде чем ты снова почувствуешь свое тело. А может быть, этого никогда не произойдет. Это грустно, но учит жить настоящим, поэтому стараюсь как можно лучше прожить сегодняшний день.

Кажется, что теперь вижу мир другим. Просыпаюсь утром и радуюсь, что у меня есть силы, чтобы самой сварить кофе, самой держать чашку в руке, что я все еще чувствую вкус и запах напитка. Не представляю, как живут люди в мире без запахов и вкусов. И каждый вечер настраиваюсь на борьбу: вдруг утром сил ни на что не хватит. Не хочу ныть и жаловаться. Я борюсь за здоровье, пока это возможно и пока есть надежда, что я снова смогу жить нормально. Кто сделает это лучше меня? Никто.

Пришлось серьезно пересмотреть свое питание, потому что любое отравление или просроченный продукт могут привести к стрессу, из-за которого я потеряю контроль над движениями. Но это полбеды: я уже почти не различаю запахи и вкусы. Пища стала пресной. Если что-то испортилось, я не узнаю об этом, пока не почувствую себя плохо.

Бывает, что один глаз видит хуже или словно не распознает цвета. Потом это проходит, а я радуюсь, что снова все вижу. Знаю, что есть люди, которые так лишаются зрения навсегда, но надеюсь, что текущее лечение мне поможет.

Во время обострений болезни любое прикосновение другого человека становится пыткой. Это прозвучит странно: ты не чувствуешь ног и рук, не можешь управлять ими, но, как только кто-то касается тебя, кажется, будто тебя обожгли. В такие моменты не может быть и речи о физической близости. Я не могу обнять любимого человека, не могу почувствовать радость от поцелуя. Такие простые вещи вдруг становятся недоступными.

В какой-то момент пришлось выбирать — лечение или семья, потому что мы хотели ребенка. И я решила забеременеть. Теперь в моей жизни уже есть что-то прекрасное — это моя дочь, моя радость и мое продолжение. Надеюсь, что мы проведем с ней как можно больше времени вместе.

Мне категорически запрещено заниматься спортом, поэтому бороться с лишним весом сложно. Завидую людям, которые могут позволить себе простую зарядку по утрам или гуляют по парку, не задумываясь о том, будет ли скамейка через 300 м. Я быстро устаю даже при обычной ходьбе, и мне нужно часто отдыхать. Хорошо, что рядом есть современный парк, где я могу комфортно гулять каждый день.

Скучаю по своему почерку. Сейчас все сидят в компьютерах, а мне всегда нравилось отправлять письма и открытки, подписывать что-то; я дневник вела. Теперь даже подпись не могу поставить: рука не слушается. Чтобы как-то помочь себе, раскрашиваю детские раскраски и постепенно осваиваю письмо другой, более здоровой рукой, и уже получается.

Бывает, что вдруг теряю способность держать что-то в руке, поэтому пришлось заменить посуду в доме: для себя купила пластиковые тарелки, чашки и приборы. Если приглашают в гости, беру их с собой.

Недавно продала машину. Больше не могу водить ее, это опасно. Конечно, такси стоит гораздо дешевле, чем 10 лет назад, но все равно это ощутимый расход. В общественном транспорте могу ездить только в сопровождении: от любых движений быстро устаю, и, если мне станет плохо, рядом должен быть человек. Мне помогают друзья, близкие и социальные работники — хорошо, когда в городе есть такие люди.

Начал очень чутко реагировать на температуру. Как будто чувствую ее острее. Врачи сказали, что мне больше нельзя ходить в баню, перегреваться, загорать, даже посещать теплые страны. Все это может вызвать обострение. Теперь выбираем другие места для отдыха, и наш умеренный климат совсем не плох. Мечтаю попасть на Камчатку, увидеть Байкал, доехать до самого холодного города на планете.

Бывают дни, когда наваливается такая усталость, будто за плечами у меня поход в горы. Хотя я в буквальном смысле даже с кровати не встал. Приходится подстраиваться под это: делаю упражнения из физиотерапии в кровати, читаю книги, смотрю фильмы и играю в видеоигры. Иначе никак — надо просто переждать этот момент, ведь ничего не можешь изменить, а потом снова вернется бодрость.

Пришлось расстаться с людьми, которые слишком много меня жалели. Знаете, бывает, что люди как-то неправильно сочувствуют тебе, и это не придает тебе сил. И ты начинаешь борьбу с болезнью не благодаря им, а вопреки. Здоровая поддержка куда важнее.

Сильно и резко изменился образ жизни. Вечеринки с друзьями в баре ушли в прошлое: любой раздражитель может вызвать обострение. Не могу носить тяжелое — каждый раз, когда берусь за сумку, спрашиваю себя, готов ли я к последствиям. А со стороны кажется странным, что такой крупный мужчина не помогает жене: небольшой пакет с продуктами ей приходится нести из магазина самой. Мы начали чаще заказывать доставку домой, что требует планирования заказа. Теперь мы реже покупаем ненужные вещи, меньше денег выбрасываем на ветер.

Массаж, физиотерапия, плавание — раньше я не находил времени для этих вещей, мне казалось, что это роскошь. Сейчас без них я могу не встать с кровати. Это то, что помогает моему телу быть в тонусе и сопротивляться болезни. Да и настроение повышается.

Я научилась любить себя, заботиться о себе. Да, вылечиться нельзя, но можно максимально долго прожить хорошо. Для этого нужно подобрать правильное лечение, заниматься с реабилитологом, следить за питанием и сном, избавляться от стресса и менять свое отношение к жизни, радоваться мелочам. Звучит просто, но за этим кроется много работы над собой совместно с психологом.

Сложно поверить, но после диагноза в чем-то жизнь стала лучше. Я переосмыслил ее, стал больше ценить. Позволил себе избавиться от лишних людей, научился говорить твердое «нет» и не терпеть то, что мне неприятно. Иначе психологическая боль, которую ты перетерпел сегодня, превратится в физическую уже завтра и, возможно, пригвоздит тебя к постели. А я не хочу болеть — я хочу наслаждаться жизнью. Сегодня, здесь и сейчас.