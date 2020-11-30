Как людям с рассеянным склерозом удается жить полной жизнью
= Партнерский пост =
Рассеянный склероз — это распространенное аутоиммунное заболевание, при котором повреждаются миелиновые оболочки нервных волокон головного и спинного мозга. Человек быстро утомляется, теряет контроль над телом, его память и когнитивные способности постепенно ухудшаются. Наука помогает людям с рассеянным склерозом и ищет лекарство от недуга, но многое зависит от самого человека и его настроя.
AdMe.ru представляет истории о том, как люди с таким непростым диагнозом научились радоваться жизни и находить счастье в мелочах. Кажется, нам стоит многому у них поучиться.
- Первые симптомы болезни проявились несколько лет назад — чувство усталости вместе с онемением ног и рук. Думал, что это стресс от работы. Люди часто говорят, что с возрастом энергии становится меньше, поэтому я уверял себя, что все будет хорошо и мне просто нужен отпуск. Пробежал полумарафон, не обращая внимание на сигналы, которые подавало тело. Сейчас понимаю, что нужно было прислушаться к себе и не откладывать поход к врачу.
- Из-за постоянной усталости пришлось поменять работу. Теперь работаю дома, но в этом есть и хорошее: больше времени провожу с семьей, вижу, как растут дети. Каждый выход на улицу стал более осознанным: прогулки стали короче, но я стараюсь получить максимум удовольствия. Стал чаще видеться с друзьями и родителями.
- С таким диагнозом никогда не знаешь, что произойдет завтра. Возможно, ты проснешься и не сможешь встать с кровати. Затем пройдут месяцы реабилитации, прежде чем ты снова почувствуешь свое тело. А может быть, этого никогда не произойдет. Это грустно, но учит жить настоящим, поэтому стараюсь как можно лучше прожить сегодняшний день.
- Кажется, что теперь вижу мир другим. Просыпаюсь утром и радуюсь, что у меня есть силы, чтобы самой сварить кофе, самой держать чашку в руке, что я все еще чувствую вкус и запах напитка. Не представляю, как живут люди в мире без запахов и вкусов. И каждый вечер настраиваюсь на борьбу: вдруг утром сил ни на что не хватит. Не хочу ныть и жаловаться. Я борюсь за здоровье, пока это возможно и пока есть надежда, что я снова смогу жить нормально. Кто сделает это лучше меня? Никто.
- Пришлось серьезно пересмотреть свое питание, потому что любое отравление или просроченный продукт могут привести к стрессу, из-за которого я потеряю контроль над движениями. Но это полбеды: я уже почти не различаю запахи и вкусы. Пища стала пресной. Если что-то испортилось, я не узнаю об этом, пока не почувствую себя плохо.
- Бывает, что один глаз видит хуже или словно не распознает цвета. Потом это проходит, а я радуюсь, что снова все вижу. Знаю, что есть люди, которые так лишаются зрения навсегда, но надеюсь, что текущее лечение мне поможет.
- Во время обострений болезни любое прикосновение другого человека становится пыткой. Это прозвучит странно: ты не чувствуешь ног и рук, не можешь управлять ими, но, как только кто-то касается тебя, кажется, будто тебя обожгли. В такие моменты не может быть и речи о физической близости. Я не могу обнять любимого человека, не могу почувствовать радость от поцелуя. Такие простые вещи вдруг становятся недоступными.
- В какой-то момент пришлось выбирать — лечение или семья, потому что мы хотели ребенка. И я решила забеременеть. Теперь в моей жизни уже есть что-то прекрасное — это моя дочь, моя радость и мое продолжение. Надеюсь, что мы проведем с ней как можно больше времени вместе.
- Мне категорически запрещено заниматься спортом, поэтому бороться с лишним весом сложно. Завидую людям, которые могут позволить себе простую зарядку по утрам или гуляют по парку, не задумываясь о том, будет ли скамейка через 300 м. Я быстро устаю даже при обычной ходьбе, и мне нужно часто отдыхать. Хорошо, что рядом есть современный парк, где я могу комфортно гулять каждый день.
- Скучаю по своему почерку. Сейчас все сидят в компьютерах, а мне всегда нравилось отправлять письма и открытки, подписывать что-то; я дневник вела. Теперь даже подпись не могу поставить: рука не слушается. Чтобы как-то помочь себе, раскрашиваю детские раскраски и постепенно осваиваю письмо другой, более здоровой рукой, и уже получается.
- Бывает, что вдруг теряю способность держать что-то в руке, поэтому пришлось заменить посуду в доме: для себя купила пластиковые тарелки, чашки и приборы. Если приглашают в гости, беру их с собой.
- Недавно продала машину. Больше не могу водить ее, это опасно. Конечно, такси стоит гораздо дешевле, чем 10 лет назад, но все равно это ощутимый расход. В общественном транспорте могу ездить только в сопровождении: от любых движений быстро устаю, и, если мне станет плохо, рядом должен быть человек. Мне помогают друзья, близкие и социальные работники — хорошо, когда в городе есть такие люди.
- Начал очень чутко реагировать на температуру. Как будто чувствую ее острее. Врачи сказали, что мне больше нельзя ходить в баню, перегреваться, загорать, даже посещать теплые страны. Все это может вызвать обострение. Теперь выбираем другие места для отдыха, и наш умеренный климат совсем не плох. Мечтаю попасть на Камчатку, увидеть Байкал, доехать до самого холодного города на планете.
- Бывают дни, когда наваливается такая усталость, будто за плечами у меня поход в горы. Хотя я в буквальном смысле даже с кровати не встал. Приходится подстраиваться под это: делаю упражнения из физиотерапии в кровати, читаю книги, смотрю фильмы и играю в видеоигры. Иначе никак — надо просто переждать этот момент, ведь ничего не можешь изменить, а потом снова вернется бодрость.
- Пришлось расстаться с людьми, которые слишком много меня жалели. Знаете, бывает, что люди как-то неправильно сочувствуют тебе, и это не придает тебе сил. И ты начинаешь борьбу с болезнью не благодаря им, а вопреки. Здоровая поддержка куда важнее.
- Сильно и резко изменился образ жизни. Вечеринки с друзьями в баре ушли в прошлое: любой раздражитель может вызвать обострение. Не могу носить тяжелое — каждый раз, когда берусь за сумку, спрашиваю себя, готов ли я к последствиям. А со стороны кажется странным, что такой крупный мужчина не помогает жене: небольшой пакет с продуктами ей приходится нести из магазина самой. Мы начали чаще заказывать доставку домой, что требует планирования заказа. Теперь мы реже покупаем ненужные вещи, меньше денег выбрасываем на ветер.
- Массаж, физиотерапия, плавание — раньше я не находил времени для этих вещей, мне казалось, что это роскошь. Сейчас без них я могу не встать с кровати. Это то, что помогает моему телу быть в тонусе и сопротивляться болезни. Да и настроение повышается.
- Я научилась любить себя, заботиться о себе. Да, вылечиться нельзя, но можно максимально долго прожить хорошо. Для этого нужно подобрать правильное лечение, заниматься с реабилитологом, следить за питанием и сном, избавляться от стресса и менять свое отношение к жизни, радоваться мелочам. Звучит просто, но за этим кроется много работы над собой совместно с психологом.
- Сложно поверить, но после диагноза в чем-то жизнь стала лучше. Я переосмыслил ее, стал больше ценить. Позволил себе избавиться от лишних людей, научился говорить твердое «нет» и не терпеть то, что мне неприятно. Иначе психологическая боль, которую ты перетерпел сегодня, превратится в физическую уже завтра и, возможно, пригвоздит тебя к постели. А я не хочу болеть — я хочу наслаждаться жизнью. Сегодня, здесь и сейчас.
Прожить жизнь долго и качественно с диагнозом «рассеянный склероз» возможно, если обратиться к врачу и подобрать лечение. В этом помогают препараты, которые замедляют развитие заболевания и контролируют проявление симптомов. Важную роль также играют физиотерапия, специальный массаж и изменение образа жизни, в результате чего количество стресса уменьшается. Рассеянный склероз — это не приговор. Главное — вовремя обратиться за профессиональной помощью.