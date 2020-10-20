Ищем людей, которые готовы показать себя и свой талант миллионам

Вам когда-нибудь хотелось заглянуть за кулисы и узнать, как мы снимаем вирусные ролики, которые набирают миллионы просмотров? А может быть, хотите стать одним из главных героев и показать то, что умеете делать лучше всех?

Дело в том, что AdMe.ru — это не только познавательные статьи и комиксы. Часть нашей команды занимается съемками видео, ежедневно вдохновляя миллионы людей по всему миру. И сегодня вы можете нам в этом помочь.

Мы ищем героев среди вас

5-Minute crafts — это самый крупный в мире DIY проект, у которого почти 70 млн подписчиков. На русском языке мы известны как паблик «БЕРИ И ДЕЛАЙ».

Мы снимаем короткие видеоролики о том, как из подручных средств делать красивые крафты, показываем, как выглядит работа мастера изнутри, и делимся полезными лайфхаками.

Наше любимое направление — это ролики о том, как создаются сложные крафты. Такие видео завораживают и пользуются успехом среди наших подписчиков, набирая от 30 до 200 млн просмотров. И это только в одном паблике!

Сможете повторить или сделать что-то покруче?

Мы хотим познакомиться со всеми, кто готов стать частью творческого процесса и главным героем наших съемок. Для этого нужно не так много: можно обладать особым талантом, иметь золотые руки или просто иногда давать волю неудержимому желанию создавать. Покажите нам свои работы, и, возможно, наш следующий ролик будет посвящен вам.

Каких героев мы ищем

Мы ищем новых героев нашего времени — профессиональных мастеров и любителей-самоучек, которые хотят показать себя и свои умения в наших роликах.

Если вы стеклодув, гончар, плотник, кузнец, реставратор в широком смысле этого слова или владеете искусством художественной резки по овощам и фруктам, работаете парикмахером-стилистом или грумером, создаете предметы декора с помощью эпоксидной смолы или даете новую жизнь старым вещам, мы можем друг другу понравиться.

Нам особенно нравятся те, кто рушит стереотипы и мыслит вне границ. Другими словами, если вы умеете превращать старую шестеренку в золотое кольцо с бриллиантом или делаете скульптуры знаменитостей из обычной лапши, мы приготовили для вас отличное предложение.

Что мы предлагаем

Наша съемочная команда приедет в ваш город или мы пригласим вас на съемку в Казань.

Мы снимем ролик, чтобы показать вас и вашу работу в лучшем виде. Затем опубликуем его в наших соцсетях.

Ссылку на ваш профиль мы указываем в комментарии под роликом. После этого вы сможете поделиться видео о себе на собственной странице, рассказать о нем друзьям.

Важно! Подобная съемка проводится на партнерской основе: никто ничего не платит. Приглашение на съемку не является приемом на работу или предложением о работе. Мы приглашаем к сотрудничеству только совершеннолетних героев. Перед съемкой обязательно заключается договор.

Как связаться с нами

Напишите нам на 5mc@thesoul-publishing.com. В тексте письма расскажите: о себе: что вы умеете, о чем хотите снять ролик и в каком городе находитесь;

о своем таланте: приложите ссылку на портфолио с работами или профиль в социальных сетях. Не стесняйтесь, покажите все, на что способны. Остались вопросы? Пишите нам в Whatsapp: +79600551128.