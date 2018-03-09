Если разгадаете эту головоломку, то вы умеете докапываться до истины

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После того как Джек попал в тайное сообщество «Марс», он смог побывать в разных мирах и поучаствовать в самых удивительных открытиях. Общество занимается изучением всего странного, неизведанного и того, что не подчиняется никаким законам логики. Научное обоснования для необъяснимых вещей — вот кредо всех «марсиан».

Одним из таких открытий Джек решил поделиться с AdMe.ru. Эта история произошла с ним, когда он выполнял важную миссию «В поисках истины». Она оказалась гораздо сложнее предыдущих.

Мудрецами оказались три непростых божества. Известно лишь то, что их трое: Маат — богиня истины и всегда говорит правду, Локки — бог лжи и всегда лжет, Тихея — богиня случая и отвечает наугад. Они стоят в разном порядке, видны лишь их тени.

Попав в мир хаоса, Джек первым делом нашел трех мудрецов, которые должны были ему помочь в поисках грааля истины. Он был спрятан в самом эпицентре темного мира. И для того чтобы найти его, надо было получить ответ мудрецов.

Эта загадка не из простых, поэтому он взял с собой подсказку, которая поможет ему отыскать истину.

Где грааль, знает только одно божество — богиня Маат. Джеку необходимо найти ее среди остальных.

Ответ

На самом деле решений у этой загадки множество. Мы продемонстрируем вам одну из стратегий ее решения по шагам.

1-й шаг. Наша задача — найти либо богиню Маат, либо бога Локки. Используем условные высказывания, которые противоречат фактам (не парадоксы).

Задаем совершенно любой вопрос J, ответ на который должен быть «да» или «нет», заданный или Маат, или Локки. Конструкция вопроса должна быть такая:

Если я спрошу тебя J, ты ответишь «ja»?

Ответ: «ja», если он правильный на вопрос J это «да», и «da», если — «нет».

2-й шаг. Для подтверждения данной стратегии рассмотрим 8 возможных вариантов:

Допустим, «ja» — это «да», а «da» — «нет»:

Вопрос был адресован Маат, и она ответила «ja». Она говорит только правду, и правильный ответ на вопрос J — «ja» — значит «да». Вопрос был адресован Маат, и она ответила «da». Она говорит только правду, и правильный ответ на вопрос J — «da» — значит «нет». Вопрос был адресован Локки, и он ответил «ja». Он только лжет, и ответ на вопрос J будет «da». А это означает, что «ja» — это «да». Вопрос был адресован Локки, и он ответил «da». Он только лжет, и ответ на вопрос J будет «ja». А это означает, что «da» — это «нет».

Допустим, «ja» — это «нет», а «da» — «да»:

Вопрос был адресован Маат, и она ответила «ja». Она говорит только правду, и правильный ответ на вопрос J — «da» — значит «да». Вопрос был адресован Маат, и она ответила «da». Она говорит только правду, и правильный ответ на вопрос J — «ja» — значит «нет». Вопрос был адресован Локки, и он ответил «ja». Он только лжет, и ответ на вопрос J будет «ja». А это означает, что «da» — это «да». Вопрос был адресован Локки, и он ответил «da». Он только лжет, и ответ на вопрос J будет «da». А это означает, что «ja» — это «нет».

3-й шаг. Учитывая вышесказанное, задаем вопросы. Так как мы не знаем, где какое божество, назовем их А, В и С.

Вопрос к божеству B: «Если я спрошу у тебя: „Бог А — богиня Тихея?“, ты ответишь „ja“?»

Расшифровка ответа: если бог B отвечает «ja», значит, либо это и есть Тихея (и отвечает случайным образом), либо это не она, а на самом деле божество A — богиня Тихея. В любом варианте божество C — это не она. Если же B отвечает «da», то либо это Тихея (и отвечает случайным образом), либо B не Тихея, что означает, что бог А — это тоже не Тихея. В любом варианте бог A — это не богиня случая.

Вопрос к божеству, которое не является Тихеей (по результатам предыдущего вопроса либо A, либо C): «Если я спрошу у тебя: „Ты бог Локки?“, ты ответишь „ja“?»

Расшифровка ответа: поскольку оно не Тихея, ответ «da» означает, что это Маат, а ответ «ja» означает, что это Локки.

Вопрос к этому же божеству: «Если я у тебя спрошу: „Бог B — богиня Тихея?“, ответишь ли ты „ja“?»

Расшифровка ответа: если ответ «ja» — бог B является Тихеей, если ответ «da», то божество, с которым еще не говорили, является богиней случая.