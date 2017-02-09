Эти конструкторы вам точно захочется отобрать у ребенка, чтобы поиграть самим

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= Партнерский пост AdMe.ru и Ugears =

Самостоятельность, ответственность, умение строить отношения и работать в коллективе приобретаются детьми вовсе не на уроках в школе. Именно игры развивают личность, причем не только в познавательной, но и в эмоциональной и творческой сфере. Игра знакомит детей со взрослым миром и учит правилам жизни. Правда, некоторые современные игрушки настолько крутые, что вам самим захочется отобрать их у ребенка, чтобы поиграть.

Мы в AdMe.ru в восторге от деревянных конструкторов Ugears и уверены, что они понравятся и вашей семье.

Ugears придумали всего несколько лет назад в Киеве, но они уже продаются в 80 странах мира и успели полюбиться многим. Уникальность конструкторов заключается в том, что их модели могут двигаться и каждую легко собрать без клея, специальных инструментов и навыков.

Каждый набор содержит несколько листов с деталями, изготовленными из экологически чистой фанеры, и подробную инструкцию на 7 языках, которую вы, в случае потери, сможете скачать на сайте официального дистрибьютора.

Сейчас в продаже имеется 17 моделей, различающихся по сложности и времени сборки: от самых легких конструкторов для детей от 6 лет до «профессиональных», на сборку которых потребуется несколько вечеров. Поэтому здесь каждый сможет найти то, что придется именно ему по душе.

Для детей

Этот 3D-пазл называется «Трибики», и разработали его специально для самых маленьких любителей собирать конструкторы. Он сделан из экологически чистой натуральной древесины, очень прост в сборке и помогает тренировать моторику пальцев, что очень важно для полноценного развития ребенка.

Для женщин

Механический цветок — одна из самых простых, но интересных моделей, состоящая из 101 детали. В основании цветка есть маховик, который нужно повернуть в любую сторону, и цветок распустится. Всего 2–3 часа на сборку, и вы сможете любоваться раскрывающимися лепестками и кружащейся балериной. А великолепный запах дерева вы будете ощущать еще не один день.

Для мужчин

Локомотив с тендером, пожалуй, самая сложная и самая крутая модель для продвинутых собирателей. За сборкой 443 деталей вы проведете не один увлекательный вечер и в итоге получите настоящий поезд, который едет по деревянным рельсам. Для детей эта модель точно не подойдет, но вы можете отдать им готовую игрушку — у них не получится ее сломать из-за плотного крепежа деталей и продуманной схемы сборки.

А если купить к локомотиву наборы «Переезд и рельсы» и «Перрон», можно собрать настоящую миниатюрную железную дорогу!

Все модели подкупают своим изяществом и сложностью механизмов. А если прибавить к этому фактуру и запах светлой древесины — получится чистый восторг!

А это самый настоящий сейф с кодовым замком, который можно подарить всем без исключения. Модель полностью функциональна и предназначена для хранения небольших ценных вещей: денег, печатей, флешек или карт. При сборке вы сами устанавливаете трехзначный код, известный только вам, поэтому открыть сейф без повреждений будет невозможно.

Ugears — больше чем просто конструктор. Это настоящее произведение искусства, где каждая деталь и вся модель в целом продуманы до мелочей и являются единым механизмом. А еще это не только захватывающая игра для ребенка, но и самый необычный подарок, который порадует мужчину любого возраста.

Цену на понравившуюся модель можно узнать на сайте официального дистрибьютора Ugears в России: не забудьте использовать при заказе специальный промокод Adme17, по которому можно получить скидку 20 % в честь предстоящих праздников.