Dove надоели одинаковые модели, и он решил показать, насколько красивыми могут быть обычные женщины

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Откройте модный журнал, включите телевизор или зайдите на любую интернет-страничку — героиней практически каждого рекламного ролика, который представлен там, будет стройная, молодая белая женщина. Но проблема в том, что настоящие девушки разные и не имеют ничего общего с этим пластиковым стандартом красоты.

Компания Dove решила начать менять рекламную индустрию изнутри. Вместе с Getty Images и Girlgaze она запустила социальную кампанию #ShowUs (#ПокажитеНас), в рамках которой будут публиковаться снимки женщин с разной внешностью.