Dove надоели одинаковые модели, и он решил показать, насколько красивыми могут быть обычные женщины
Откройте модный журнал, включите телевизор или зайдите на любую интернет-страничку — героиней практически каждого рекламного ролика, который представлен там, будет стройная, молодая белая женщина. Но проблема в том, что настоящие девушки разные и не имеют ничего общего с этим пластиковым стандартом красоты.
Компания Dove решила начать менять рекламную индустрию изнутри. Вместе с Getty Images и Girlgaze она запустила социальную кампанию #ShowUs (#ПокажитеНас), в рамках которой будут публиковаться снимки женщин с разной внешностью.
Нам в AdMe.ru нравится инициатива Dove, ведь она напоминает: каждый из нас уникален, и именно это настоящая красота. Надеемся, в ближайшем будущем героинями рекламных кампаний будут не одинаковые модели, а именно такие харизматичные, особенные и не похожие на других женщины.
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Бонус: пользователи соцсетей активно включились в инициативу и публикуют свои фото с хештегом #ShowUs
Расскажите, пожалуйста, о своих впечатлениях от инициативы Dove. Нам интересно ваше мнение.