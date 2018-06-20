Что бывает, когда создатели крутого кино решают создать еще и крутую рекламную кампанию

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Чтобы привлечь внимание аудитории к свежему киношедевру, создатели фильмов часто прибегают к стандартным приемам: стараются уместить самые зрелищные моменты в трейлеры, создают красивые постеры и собирают положительные отзывы первых зрителей. Однако иногда работники киноиндустрии выходят за рамки и решают, что в рекламе все способы хороши. Даже если для этого придется заказать доставку огромного динозавра или до полусмерти напугать случайных людей.

Сегодня AdMe.ru решил собрать самые интересные способы, при помощи которых создатели фильмов привлекали внимание публики к своим творениям.

Мир юрского периода — 2

Создатели фильма «Мир юрского периода — 2», чтобы удивить будущих зрителей, провели совместную акцию с компанией Amazon. В рамках необычного промо по улицам Лос-Анджелеса грузовик онлайн-ритейлера провез коробку с эмблемой фильма. На коробке были отверстия для доступа кислорода, чем организаторы акции недвусмысленно намекнули на то, что везут в грузовике живое существо, судя по тематике фильма, — динозавра. Кстати, судя по этикетке, отправлен груз был из Коста-Рики, а именно там разворачивались события первой части «Мира юрского периода».

Дэдпул

Создателей фильма «Дэдпул» многие называют гениями маркетинга. Рекламная кампания первой картины была настолько всеобъемлющей, что главного героя стали узнавать даже люди, никогда не интересовавшиеся вселенной Marvel. Чтобы привлечь внимание поклонников самых разных кинематографических жанров, обложки дисков «Дэдпула» были «загримированы» под популярные фильмы.

Также в рамках рекламной кампании создатели фильма запускали в интернет тематические «открытки» к праздникам. Например, в преддверии Дня благодарения Дэдпула для фото уложили на стол рядом с запеченной индейкой, а к Рождеству персонаж облачался в вязаный свитер или восседал на троне Санты. Создатели этого промо даже убеждали людей, что упомянутый фильм отлично подойдет для свидания на День святого Валентина, что подтверждали весьма романтичным постером.

Но больше всего поклонникам остроумного персонажа запомнились баннеры с ребусом, появившиеся перед премьерой. На них имя главного героя было зашифровано в виде эмодзи.

Dead (cмерть) + poo (какашка) + L = Deadpool (Дэдпул).

В итоге создатели этого баннера даже получили премию Clio Key Art Awards за лучшую наружную рекламу.

Маппеты

Кстати, Дэдпул был не первым, кто «украл» обложки других популярных фильмов. В 2011 году этим способом уже пользовалась киностудия Disney, чтобы прорекламировать фильм «Маппеты». Создатели комедии опасались, что современное поколение уже не помнит плюшевых персонажей, поэтому обратило на них внимание публики путем повторения постеров популярного в то время кино. В итоге были созданы постеры «Маппетов» в стиле «Сумерек», «Девушки с татуировкой дракона», «Первого мстителя» и других популярных лент.

Звонок-2

Создатели второго фильма о смертоносной видеокассете «Звонок-2» решили еще перед премьерой до полусмерти напугать будущих зрителей. По сети была разослана «смертельная» видеозапись из фильма, просмотр которой заканчивался переходом на официальный сайт «Звонка». Самым же кровожадным поклонникам хоррора было предложено ввести в специальное поле номер телефона и адрес электронной почты знакомого. «Жертве» отправлялось пугающее видео со странным набором кадров, а по завершении раздавался звонок, в котором таинственный голос утверждал, что этому человеку осталось жить 7 дней.

Симпсоны в кино

В 2007 году создатели полнометражного мультфильма «Симпсоны в кино» заключили контракт с руководством магазинов 7 Eleven и декорировали все точки сети под супермаркеты Kwik-E-Mart. Это выдуманный спрингфилдский магазинчик, в котором регулярно отовариваются герои мультсериала «Симпсоны». В сети 7 Eleven даже появились мультяшные бренды продуктов, например кукурузные хлопья KrustyO’s и газировка Buzz Cola. Подобная продукция была полностью распродана за несколько дней со старта продаж, а прибыль магазинов 7 Eleven за счет поклонников желтых мультяшек выросла за время акции на 30 %.

Запах тайны

Чтобы привлечь внимание зрителей к этой картине, создатели фильма заранее сообщили, что кино можно не только увидеть, но и почувствовать. И это было правдой: «Запах тайны» стал первой картиной, для которой использовалась аромасистема Smell-O-Vision. Через трубочки, подведенные к каждому зрительскому креслу, она подавала специальные ароматы. Благодаря этому новшеству зрители могли судить о приближении женщины, поисками которой занимался главный герой, по запаху ее узнаваемых духов. Всего на протяжении фильма зрители могли почувствовать около 30 ароматов, включая запахи вина, выпечки и табака. Но система себя не оправдала: большинство зрителей негативно восприняли нововведение. Одни жаловались на шум при подаче ароматов, другие — на то, что к дальним рядам запахи доставлялись с задержкой, третьих просто начинало тошнить. В итоге эра ароматического кино, о которой кричали создатели «Запаха тайны» перед премьерой, так и не наступила.

Ведьма из Блэр

«Ведьма из Блэр» считается самой значительной картиной в псевдодокументальном жанре. Чтобы убедить зрителей в реальности происходящего, перед премьерой создатели фильма объявили актеров, исполнивших главные роли, пропавшими без вести. Были составлены тысячи листовок с ориентировками на якобы пропавших молодых людей. Их распространяли в колледжах и на фестивалях, в том числе на «Сандэнсе». В итоге большинство людей, купивших билеты на фильм, были уверены, что смотрят не художественный фильм, а фрагменты реальных записей, сделанных пропавшими студентами. Некоторые зрители и по завершении картины не могли поверить, что фильм не был документальным.

Борат

Это сейчас мы знаем Сашу Барона Коэна как популярного комика, но до фильма «Борат» Коэн вовсе не был знаменит. Этим и воспользовались создатели комедии. Они отправили актера в несколько популярных телевизионных шоу, в которых он предстал в роли чудаковатого журналиста Бората Сагдиева, приехавшего из Казахстана. Смешные и нелогичные повадки долговязого мужчины покорили зрителей. Поэтому, когда фанаты таких шоу узнали, что про Бората снят фильм, они с радостью отправились в кино, чтобы поближе познакомиться со странным, но обаятельным героем.

Хроника

У создателей фильма «Хроника», рассказывающего о трех молодых людях, получивших способность летать, не было большого бюджета на рекламу. Но их случай только подтверждает, что иногда смекалка намного важнее денег. Во время рекламной кампании разработчики промо запустили в небо Нью-Йорка летательные аппараты, сделанные в форме человеческих фигур. Они кружили в облаках около 5 минут, но этого было достаточно, чтобы впечатлить случайных зевак. Кроме того, организаторы акции сняли происходящее на видео, которое быстро стало вирусным и неплохо подогрело интерес публики к картине.

Телекинез

Фильм ужасов, снятый по мотивам романа Стивена Кинга «Кэрри» (в нем рассказывается о девушке, владеющей телекинезом), привлек к себе обширное внимание после того, как создатели организовали шокирующий розыгрыш, который сняли на видео. Для акции техники переоборудовали кафе так, чтобы у них была возможность управлять предметами. В итоге при помощи специального оборудования, скрытого от глаз случайных свидетелей, подсадная посетительница кафе, якобы разозлившись, сначала подняла в воздух мужчину, а затем устроила погром при помощи пары жестов и громкого крика, шокировав неподготовленную публику. Видео разлетелось по интернету, что и сделало ленту популярной.

Как мы видим, работникам киноиндустрии недостаточно просто снять хороший фильм. Важно еще и как можно круче его пропиарить, чтобы привлечь к картине внимание миллионов. Расскажите, а для вас важна реклама кино или вы ориентируетесь исключительно на сарафанное радио?