16 честных логотипов знаменитых брендов
Крупные компании делают все возможное, чтобы завладеть нашим разумом, скрывая суровую правду о себе. Дизайнер Виктор Хертц решил показать общественности всю подноготную корпораций: что же такое на самом деле эти бренды без маски маркетинга.
AdMe.ru представляет работы графического дизайнера, которые отражают истинную сущность брендов.
«Игра престолов»: Кровь и обнаженка
Burger King: Увеличитель бедер
Facebook: Прокрастинация
Starbucks: Сахарная бомба
Apple: Видимость богатства
Samsung: Знаете, мы действительно пытаемся мыслить иначе
YouTube: Видео с котиками
Олимпийские игры
Hollywood: Вторичное сырье
Carlsberg: Калории
Camel: Рак
McDonald’s: Диабет
Budweiser: Увеличитель живота
Nokia: Больше ни один ребенок не хочет наши телефоны
Porsche: Показатель мужского достоинства
Фото на превью Viktor Hertz