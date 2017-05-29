16 честных логотипов знаменитых брендов

Крупные компании делают все возможное, чтобы завладеть нашим разумом, скрывая суровую правду о себе. Дизайнер Виктор Хертц решил показать общественности всю подноготную корпораций: что же такое на самом деле эти бренды без маски маркетинга.

AdMe.ru представляет работы графического дизайнера, которые отражают истинную сущность брендов.

«Игра престолов»: Кровь и обнаженка

Burger King: Увеличитель бедер

Facebook: Прокрастинация

Starbucks: Сахарная бомба

Apple: Видимость богатства

Samsung: Знаете, мы действительно пытаемся мыслить иначе

YouTube: Видео с котиками

Олимпийские игры

Hollywood: Вторичное сырье

Carlsberg: Калории

Camel: Рак

McDonald’s: Диабет

Budweiser: Увеличитель живота

Nokia: Больше ни один ребенок не хочет наши телефоны

Porsche: Показатель мужского достоинства

Фото на превью Viktor Hertz

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