Budweiser исправил свои сексистские плакаты 50-х и показал, как изменился мир в вопросах гендерного равенства

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Мировой производитель пива Budweiser выпустил несколько ярких рекламных плакатов. Они выполнены в красочной винтажной технике, но привлекают внимание вовсе не этим. Дело в том, что реклама очень похожа на постеры компании 50-х и 60-х годов прошлого века, которыми производитель отнюдь не гордится. В 2019-м маркетологи исправили в них важную часть.

AdMe.ru сравнил, как изменилось общество за прошедшие полвека, на примере рекламы одного известного бренда. Посмотрите сами.

В прошлом веке представление о женщине в обществе ограничивалось ролью прилежной жены и хозяйки, которая находилась в подчинении у мужа. Этот образ тиражировался СМИ и рекламой, ведь они являются отражением реального мира. И такой «мужской» бренд, как Budweiser, не был исключением. Плакат 1956 года обращается непосредственно к женщине, но лишь для того, чтобы убедить ее: продукт компании отлично подходит для ее мужа и непременно того удовлетворит. Поэтому женщина (то есть хозяйка) должна сделать свой выбор в пользу этого бренда. О том, что любит именно она и какой продукт предпочитает сама, речи вовсе не шло — это не казалось важным в то время.

«На самом деле все женщины знают, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок. И каждая из них думает, каким блюдом ему угодить! Когда ты планируешь, честна ли ты с собой? Дополняешь ли ты свое вкусное блюдо лучшим из когда-либо сваренных пивом? P.S. Неоспоримый факт: Budweiser доставил наслаждение большему количеству мужей, чем любой другой известный напиток». 1956 год.

В традиционной модели жены ей безоговорочно была отведена роль хозяйки и кухарки, которая обязана вкусно накормить мужа, вернувшегося с работы. От него в этот момент требовалось всего ничего: развязать галстук и наслаждаться своим пивом.

«Ужин почти готов и так приятно пахнет. Развязывай свой галстук и наслаждайся Budweiser». 1962 год.

Реклама тех лет выводит на первый план мужчину. Женщина скромно остается позади для выполнения поручений мужа. Как, например, на плакате 1958 года, где дама услужливо подливает пиво в бокал мужчины.

«Королевское качество! Король Пива помещает свои ингредиенты прямо на этикетке. Разве ты знаешь еще кого-нибудь, кто делал бы так же?» 1958 год.

1958 год.

Но за последние полвека многое изменилось. Мир прошел большой путь в сторону равенства полов, равенства в обществе. И так как реклама отражает процессы, которые происходят в социуме, эти изменения наглядно прослеживаются именно в ней. На «исправленном» постере Budweiser уже не позиционируется «мужским» продуктом — его может пить абсолютно любой человек.

«На самом деле она еще никогда не чувствовала себя настолько реализованной. Потому что ее окружают те, кто принимает ее такой, как она есть внутри и снаружи. И это все, что ей действительно нужно. P.S. Неоспоримый факт: Budweiser может наслаждаться любой человек где угодно». 2019 год.

Тем не менее многие считают, что этот путь еще не завершен. «Сегодня лишь 61 % рекламных материалов изображает женщин в позитивном ключе, — отмечает Budweiser. — Мы хотим внести свой вклад, чтобы увидеть, как рекламный мир достигнет по этому пункту 100 %».

«Дом — это место, где идет жизнь. А жизнь идет тогда, когда вы создаете ее вместе». 2019 год.

В наше время партнеры часто готовят ужин вдвоем, а потом вместе наслаждаются едой. Можно даже вовсе не готовить и заказать любимую пищу, а сэкономленное время уделить себе. Такие маленькие радости важны и для женщин, и для мужчин.

«Сегодня пятница, твою любимую еду только что доставили. Открой баночку холодного Budweiser и наслаждайся временем наедине с собой». 2019 год.

А что вы думаете про рекламу этого бренда?