А вы знаете, что означает этот символ на упаковке?

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Наверняка вы не раз замечали подобные знаки на упаковках продуктов и, возможно, задумывались, что же они означают. Оказывается, эти символы имеют большое значение в производстве качественной продукции. А называются они знаками эхшера (или экшера). AdMe.ru расскажет, о чем говорит эта пометка, где ее можно встретить и зачем нам это нужно знать.

Эхшер (или экшер) — это особый знак, который подтверждает кошерность продукта и высшее качество изготовления. Организации, которым разрешено ставить подобные знаки, проходят серьезную проверку на качество и соответствие правилам производства продуктов.

Требование эхшера — это требование к качеству выпускаемого продукта и, соответственно, к качеству сырья. Поэтому линия, на которой планируется производиться подобный продукт, принудительно очищается. Так, чтобы исключить возможность попадания даже самой маленькой доли посторонних веществ (чистое производство). Если же оборудование не может быть очищено, то продукт не может быть произведен — точнее, на нем не будет стоять соответствующий знак. Также важно знать, что продукты эхшера — это обязательная польза для нашего организма.

В соответствии с правилами вся пища подразделяется на 3 типа: мясную, молочную и «нейтральную», называемую парве. Сам по себе знак эхшера не означает гипоаллергенность. За исключением продуктов с пометкой «нейтральное»: в таких товарах нет ни одной доли продуктов, сделанных из молочных или мясных ингредиентов.

Организаций по выпуску и сертифицированию продукции эхшера существует множество. Самый распространенный знак — это U или OU (Orthodox Union). Его можно встретить на Coca-Cola, Nestlé, Jim Beam, Heinz и других товарах. На то, к какому типу принадлежит продукт, указывает маленькая буква с правой стороны от знака: OU — не содержит мяса или молока, «нейтральный» продукт

OU-D — молочный продукт

OU-M (OU-Glatt) — содержит мясо или мясные ингредиенты

OU-F — с рыбными ингредиентами

Людям, у которых аллергия на молоко или мясо. Продукт с пометкой «нейтральный» можно смело употреблять в пищу и при этом быть полностью уверенным в его безопасности для здоровья.

Тем, кто сидит на диете или активно занимается спортом. Продукты такого типа будут прекрасным дополнением к рациону.

Тем, кто просто хочет быть уверен, что покупает полезную еду высшего качества.