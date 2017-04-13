9 всемирно известных брендов, которые вы с трудом узнаете в другой стране

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Крупные компании нередко называют одни и те же свои товары в разных странах по-разному. Если вы долго и безуспешно ищете в заграничном магазине какой-то товар, не исключено, что он в данной стране распространяется «под псевдонимом». AdMe.ru предлагает узнать, какие всемирно известные бренды меняют в других странах свои названия и по каким причинам это происходит.

Burger King

Первый ресторан Burger King появился в США в 1954 году, после чего заведения под этим именем стали распространяться по всему миру. Однако перед выходом на австралийский рынок руководители компании выяснили, что в этой стране уже существует бренд с таким названием. Поэтому в Австралии для ресторанов Burger King было придумано новое имя — Hungry Jack’s. Источник: hungryjacks.com.au

Axe

Компания Unilever основала марку Axe во Франции в 1983 году, однако в некоторых странах имя уже было «занято» другими брендами. Кроме того, в англоязычных странах прямое значение слова «axe» («топор») связать с парфюмерией было трудно. Для распространения продукции в Великобритании, Ирландии, Австралии, Новой Зеландии и Китае фирма взяла название Lynx (от лат. «рысь»). Источник: unilever.com

Danone

Бренд Danone основал испанский фармацевт Исаак Карассо. Он назвал марку в честь своего сына Даниэля (Данон — его семейное прозвище). При выходе на рынок США руководители фирмы решили сделать название бренда более «американским» — Dannon. Прежнее название американцы произносили неверно, разделяя его на два слова — «dan» и «one». Поэтому, оказавшись в Штатах, не удивляйтесь необычному названию знакомого продукта: это не ошибка. Источник: danone.com

Rexona

Как и Axe (Lynx), Rexona является брендом компании Unilever. В Великобритании этот бренд известен под именем Sure, в США — Degree, в Японии — Rexena, в Южной Африке — Shield. Источник: unilever.com

Mr. Clean

Рекордсменом по числу переименований стал бренд Mr. Clean. Практически в каждой крупной стране это чистящее средство имеет собственное название. Вот лишь некоторые: Mr. Clean (США, Канада), Meister Proper (Германия), Monsieur Propre (Франция), Maestro Limpio (Мексика и страны Латинской Америки), Mastro Lindo (Италия). А вот в Великобритании и Ирландии средство называется просто Flash. Источник: highnames.com

Blend-a-med

Компания Procter&Gamble производит зубную пасту Crest с 1955 года. В Германии, Польше, Болгарии, Украине, России и некоторых других странах она называется иначе — Blend-a-med. Источник: nationalpubliclibrary.com

Dove

Шоколад Dove можно приобрести в большинстве стран по всему миру, но тот же самый продукт в Великобритании, Египте и Индии носит название Galaxy. Источник: dovechocolate.com

Twix

Шоколадный батончик первоначально назывался Raider и впервые начал выпускаться в Великобритании в 1967 году. В 1979 году продукт был импортирован в США под названием Twix. Но во многих европейских странах шоколадка до сих пор продается под маркой Raider. Источник: historyofthings.com

Lay’s

Компания Walkers была основана в Великобритании в 1948 году. В 1989 году компания Pepsi-Co, производитель чипсов Lay’s, приобрела Walkers. После этого английские чипсы сменили дизайн, но имя сохранили прежнее — Walkers. Источник: fritolay.wikia.com