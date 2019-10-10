9 важных действий для домашнего ухода за кожей лица, которые дают эффект заметного омоложения

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Любая женщина мечтает сохранить кожу лица молодой и сияющей настолько, насколько это возможно. Косметологи говорят, что профессиональные процедуры – это хорошо, но для молодости и здоровья кожи намного более важен домашний уход. Однако есть один нюанс, без которого ничего не получится, – регулярность.

Мы в AdMe.ru вместе с FOREO подобрали самые важные процедуры, на которые обязательно нужно найти время в своем графике, чтобы увидеть омолаживающий результат.

1. Не пренебрегайте правильным очищением

Чтобы хорошо очистить кожу, не нужно тратить много времени. Важно использовать правильные средства, которые эффективно удалят загрязнения: для жирной кожи лучше всего подойдут гели;

для сухой – молочко, крем или бальзам;

для чувствительной – пенка или мусс. Для 2-го этапа очищения (когда основные загрязнения уже устранены) можно и нужно использовать массажную щеточку FOREO LUNA 2, которая деликатно, но эффективно удалит из пор все лишнее и выровняет тон кожи. После нанесения средства в течение 1 минуты массируйте лицо той стороной щеточки, которая для этого предназначена. Щетка абсолютно водонепроницаема, поэтому ее можно использовать даже в душевой кабине или ванне.

2. Стимулируйте обновление клеток кожи

С возрастом скорость обновления кожи снижается, она становится тоньше, чувствительнее. Изменяются и барьерные функции: сильно истончается липидный слой, а это значит, что повреждения и морщины становятся более заметными, вы чувствуете сухость, стянутость и раздражение кожи. Чтобы улучшить ее состояние и внешний вид, нужно стимулировать деление клеток эпидермиса и отшелушивание клеток рогового слоя. Но использовать пилинги и тем более скрабы в домашних условиях не всегда разумное решение. Неправильный подбор, эксперименты могут привести к неожиданному результату. Выбор этих средств поручите косметологу, проводящему специальные процедуры, а дома лучше довериться шведскому качеству. Массажная сторона щетки LUNA 2 поможет отшелушивать лишнее и стимулировать рост новых клеток. Использовать ее нужно после умывания утром и вечером.

3. Тонизируйте и увлажняйте кожу

Если говорить об увлажнении кожи, то большинство женщин понимает важность этого этапа ухода. А вот с тонизированием все не так просто: нередко тоником пренебрегают. Что же дают коже эти процедуры? Зачем увлажнять: для достижения плотности, упругости, ровного тона;

для профилактики покраснений и шелушений;

потому что на обезвоженной коже морщины появляются быстрее и видны сильнее;

поскольку без влаги снижаются защитные функции кожи, появляется пигментация. Для того чтобы крем лучше впитывался и полноценно работал, прикладывайте щеточку LUNA 2 к лицу массажной стороной через минуту после его нанесения. Зачем тонизировать: для восстановления кожи после умывания;

для сужения пор;

для активизации кровообращения;

для питания;

для подтяжки кожи. Но при выборе тоника нужно обращать внимание не только на то, для какого типа кожи он предназначен, но и на его состав: в нем не должно быть спирта.

4. Не забывайте о масках для лица

Маски для лица – дополнительный уход в том случае, когда коже нужна экспресс-помощь. Они не решат серьезных проблем, но, применяемые короткими курсами, могут помочь улучшить ситуацию. Помимо основных компонентов маски имеет значение и ее структура, поэтому выбирайте по типам кожи: кремовые – для сухой и чувствительной;

гелевые – для жирной и проблемной;

коллагеновые – для жирной и обезвоженной;

альгинатные – для любого типа, но особенно для немолодой кожи, утратившей упругость;

тканевые – это быстрый вариант, когда результат нужен прямо сейчас. Важно подбирать их в зависимости от проблем с кожей и ее типа и прекращать использование, если появляется раздражение.

5. Обращайте внимание на чувствительность кожи

Даже если вы никогда не считали свою кожу чувствительной, с возрастом, когда ее защитные свойства ослабевают, она может стать таковой. Важно вовремя заметить эту тенденцию, чтобы неправильным уходом не усугубить состояние. Признаки чувствительности кожи: покраснения, которые долго не проходят;

шелушение;

мелкие прыщики;

мелкая пигментация. Чтобы подобрать средства для такой кожи без раздражающих ингредиентов, лучше проконсультироваться с косметологом. Щетка FOREO LUNA 2 имеет 4 модели для разных типов кожи и 12 настраиваемых режимов интенсивности для бережного ухода. Это сделано именно для того, чтобы подобрать уход индивидуально. Но и перед ее использованием, если у вас чувствительная кожа, рекомендуется проконсультироваться с косметологом.

6. Включите в режим дня йогу для лица

Йога для лица, или массаж лица, – это различные техники, которые направлены на расслабление зажимов мышц шеи, спины, лица. Кровь и лимфа начинают циркулировать правильно, клетки насыщаются кислородом. Цвет лица улучшается, кожа становится упругой, разглаживаются мимические морщины. Найдите комфортный для себя комплекс и включите его в свою утреннюю и вечернюю программу ухода. Для этого не нужно специально выделять время: делайте простые движения, когда смотрите сериал, стоите в пробке или лежите в кровати перед сном или после пробуждения. Можно чередовать массаж руками и щеточкой LUNA 2. Массаж специальной стороной щеточки с использованием низкочастотных пульсаций направлен на то, чтобы устранять морщины и неровности в тех областях, которые наиболее этому подвержены: лоб, зона под глазами, носогубные складки.

7. Помните о зоне декольте

Область шеи и декольте практически лишена сальных желез, поэтому первые признаки старения появляются именно здесь. Косметологи советуют использовать для этой зоны те же средства ухода, что и для лица, и не забывать очищать, тонизировать и увлажнять ее. Однако крем для защиты от солнца для этой области стоит выбирать с более высоким SPF-фильтром, так как кожа здесь более подвержена образованию пигментных пятен. К тому же именно от состояния мышц шеи зависит, как будет выглядеть наше лицо, поэтому регулярный массаж этой зоны позволит поддерживать в тонусе и кожу лица. Для достижения эффекта 3 в 1 (очищение, глубокое очищение, антивозрастной массаж) используйте щетку LUNA 2, выставляя разные режимы.

8. Контролируйте и корректируйте пигментные пятна

Когда пигментные пятна уже появились, от них довольно трудно избавиться. Профилактикой их возникновения служит использование кремов с SPF-фильтрами круглый год, так как после 35 лет кожа становится гораздо более чувствительной к окружающей среде и даже зимнее солнце может спровоцировать образование пигмента. К тому же часто небольшие пигментные пятна появляются на месте неправильно удаленных прыщей: если их выдавливали, травмируя кожу, или воспаление было обширным и плохо заживало. Для отбеливания уже существующих пигментных пятен есть специальные кремы. Но использовать их лучше в то время года, когда солнца меньше всего, и в этом случае применение крема с SPF-фильтрами при выходе на улицу становится не просто обязательным, а необходимым.

9. Применяйте техники лимфодренажа

Лишняя влага в организме провоцирует отеки, которые проявляются в виде мешков под глазами, изменения овала лица, носогубных и носослезных складок. Лимфодренажные движения помогают лимфе двигаться в правильном направлении, устраняют застои; выраженность отеков, заломов и морщин снижается. LUNA 2 справляется и с этой задачей. Используйте ее массажную сторону, настроив нужную интенсивность. Основные направляющие движения: от середины лба к вискам;

по косточке от внутреннего угла глаза к внешнему;

зоны под мочками ушей;

направление вниз по боковой и задней поверхности шеи.

Найдите время для приятных процедур, ведь на состояние нашей кожи влияет в том числе стресс, в котором мы постоянно находимся, сами того не замечая. Пусть накопительный эффект работает в положительную сторону. Косметологи замечают: если все этапы ухода соблюдаются регулярно, то значимые изменения можно увидеть уже через месяц.