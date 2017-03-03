9 трогательных историй о том, как важно проявлять любовь

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С рождения мы окружены женской любовью и заботой. И мы так привыкаем к ним, что начинаем принимать как должное и забываем о благодарности.

В честь прекрасного весеннего праздника AdMe.ru собрал трогательные «подслушанные» истории, которые напоминают, что любовь — в мелочах.

Часто работаю в ночные смены, поэтому еду беру с собой. Точнее, беру то, что мне готовит и собирает в сумку жена. Один раз, усталый, решил перекусить. Достаю пакет и предвкушаю, что на этот раз приготовила любимая. Смотрю, а там записочка с милыми словами о любви. Утром вернулся домой и положил ей ответную записочку в карман пальто. Теперь это наша традиция — обмениваемся с женой посланиями. Читаю на работе и радуюсь как школьник, на душе теплее становится.

Мои родители недавно отметили серебряную свадьбу, но я не устаю удивляться, как нежно они относятся друг к другу и поддерживают свои романтические чувства. Мой папа каждую субботу просыпается раньше мамы и сочиняет ей стих. Записывает на бумажечку, готовит завтрак и кладет эту записочку возле маминой тарелки. Вы бы видели мамино лицо: она каждый раз читает и буквально расцветает на глазах! Родители на своем примере показывают мне, что такое любовь.

Сижу в декрете, а муж постоянно работает. Встает рано, вечером приходит и почти валится с ног. Обычно по утрам встаю вместе с ним, готовлю завтрак и провожаю на работу. Сегодня просыпаюсь, а мужа нет. Смотрю на время — 10 часов. Злюсь, что проспала и не проводила его. Захожу на кухню: тарелки вымыты, все аккуратно разложено, со стола убрано. На столе — букет цветов и мое любимое печенье, а рядом записочка: «Твоя работа мамы важнее моей. Целую вас». Я еле слезы сдержала.

Зима, везде снег, лед — жутко скользко. Я недавно перенесла операцию на спине и теперь очень боюсь упасть. Хожу шажками, как пингвин. А с работы домой приходится ходить через мост, с которого нужно спускаться по ступенькам. И вот после очередного рабочего дня иду по льду, с ужасом думаю о предстоящих обледенелых крутых ступеньках. Подхожу к лестнице и вижу, как мой парень, раскрасневшийся на морозе, дочищает последние ступеньки ото льда. Если не это настоящая любовь, то что?

Каждый день просыпаюсь в 5:30, потому что в 6:30 отходит мой зеленый автобус, который везет меня на учебу в университет. На дорогу уходит около двух часов. Поэтому, как и многие студенты, использую это время, чтобы доспать. Как оказалась, каждый раз я засыпала и прикладывала голову на плечо парню, который ехал рядом. А сегодня парень подарил мне маленькую подушку с тайным карманом, в котором лежала записка: «Я не знаю, как тебя зовут, но ты так прекрасна во сне, что я каждый раз жалею, что автобус доезжает так быстро».

Мы с парнем живем в разных городах. Города соседние, но нужно около двух часов ехать на автобусе. И вот в очередной раз уезжаю от парня рано утром, сажусь в автобус. Достаю свой термос с кофе и тянусь за пачкой печенья, которую успела прихватить в магазине. Смотрю, а в сумке пакет с фруктами, салат и горячие бутерброды, завернутые в фольгу. Такая мелочь показала мне, что такое настоящая любовь.

Я не ухожу на работу, не поцеловав жену. И не разуваюсь без поцелуя по приходе домой. Иногда мы идем на кухню заварить чай — и вдруг стоим и обнимаемся несколько минут. Каждый раз, когда у меня случаются какие-то неприятности на работе, я вспоминаю о том, что дома меня ждет моя любимая жена, вспоминаю ее теплую улыбку. И уже проблемы не кажутся такими серьезными и неразрешимыми. Нет, это не конфетно-букетный период: мы вместе уже 7 лет. Но я до сих пор не могу поверить в то, что у меня есть такое счастье.

Этим летом во время большого звездопада мы с моей девушкой лежали и смотрели на небо. Долго ждали, когда же упадет звезда. В один момент поворачиваюсь к ней, а она так умиротворенно спит. Очень не хотелось ее будить. И вот смотрю на небо, вижу — падает звезда. Я загадал, чтобы сбывались все ее мечты.

У нас с мужем очень напряженные графики, почти постоянно на работе, времени на себя толком не остается. Иногда даже пообедать некогда. Встаем рано, ложимся поздно, выматываемся за день. И вот на днях у меня порвалась перчатка, а за новой парой сходить никак времени не нахожу. Уже пару дней вечером забываю зашить, а утром не успеваю — так и хожу, мерзну. И вот просыпаюсь, а мой муж встал раньше и сидит так сосредоточенно зашивает мне перчатку. Пусть он редко дарит мне цветы и делает комплименты, но именно такие поступки не дают мне ни на минуту усомниться в искренности наших чувств и огромной любви!

Достаточно всего незначительного поступка, простых слов благодарности, чтобы сделать женщину счастливой. Не обязательно ждать для этого важного повода или особого праздника.

Этот трогательный ролик, снятый Raffaello, доказывает, что каждый любит и заботится по-своему и находит свой уникальный способ показать это. Любовь живет, пока ее проявляют.