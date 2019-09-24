9 провокационных обложек журналов, которые привлекли к себе массу внимания публики

36 5 38 8k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Интересная обложка повышает шансы журнала на хорошие продажи. Именно поэтому ведущие редакторы и дизайнеры известных изданий очень тщательно подходят к ее выбору. Журналы стараются привлечь внимание читателей к важным социальным проблемам и переменам в обществе.

AdMe.ru составил подборку смелых и даже вызывающих обложек, в разное время спровоцировавших много споров и обсуждений.

9. Love, 2019

На обложках юбилейного номера модного журнала Love появилось сразу несколько знаменитостей, но особенное внимание привлек к себе Брэд Питт. В сети фанаты актера часто писали, что после развода с Анджелиной Джоли тот сильно постарел, но брутальное фото, сделанное Стивеном Кляйном, представило публике Питта таким, каким его все запомнили после «Бойцовского клуба».

8. New York, 2018

Журнал New York опубликовал новый выпуск вскоре после стрельбы в школе Паркленда и еще раз напомнил, что не одно поколение родителей закладывало в мальчиков установки, которые привели к тому, что сейчас миром правят агрессия и запугивание. В эпоху движения #MeToo журнал призвал пересмотреть взгляды на воспитание не только девочек, но и мальчиков тоже.

7. New York, 2016

Этой обложкой New York показал, что наш мир не был приспособлен для одиноких женщин. Журнал призвал отказаться от экономических и социальных установок, построенных на том, что женщина не имеет значения, если она не замужем. Заголовок статьи, вынесенный на обложку на место обручального кольца, гласит: «Одинокие женщины сейчас являются самой мощной политической силой Америки».

6. Time, 2014

Традиционно журнал TIME в последнем декабрьском номере присуждает номинацию «Человек года». На обложках чаще всего появляются политики. Однако в 2014 году издание выпустило несколько вариантов обложек, поместив на каждую фото борцов с лихорадкой Эбола в Африке.

5. Vogue, 2008

На обложке апрельского номера Vogue в 2008 году красовались звезда баскетбольного мира Леброн Джеймс и модель Жизель Бюндхен. Американский баскетболист стал первым чернокожим мужчиной, появившимся на обложке Vogue, с момента основания журнала. Реакция публики была неоднозначной, а критики и вовсе сравнили образ кричащего баскетболиста с Кинг-Конгом на фоне белой беззащитной женщины.

4. George, 1995

В 1995 году сын трагически погибшего президента США Джона Ф. Кеннеди Джон Фицджеральд Кеннеди — младший представил публике политический журнал George. Но привлекать внимание читателей он собирался совсем не скучными аналитическими статьями: Джон-младший решил создать журнал на стыке политики и светского лоска. Главной его задумкой стали обложки, на которых знаменитости тех лет должны были появляться в образах легендарных персон из прошлого. Первый номер собой украсила знаменитая Синди Кроуфорд в образе первого президента США Джорджа Вашингтона. Обложка стала резонансной, а в универмагах Америки сильно вырос спрос на кроп-топы, напоминающие тот, что был на модели.

3. New York, 1970

Сделать сатирическую обложку и не вызвать бурную негативную реакцию у публики невероятно трудно. Но фотографу Карлу Фишеру это удалось. Он с юмором подошел к оформлению номера, затрагивающего остросоциальную проблему. Дизайнер призвал общество задуматься над улучшением среды для людей с инвалидностью и показал, что они почти не отличаются от всех остальных, поместив на обложку надпись: «Конечно, он может ходить. Слава богу, ему не приходится этого делать».

2. Esquire, 1966

В 1966 году Esquire вынес на обложку одну из фраз главной статьи номера, написанной легендарным военным корреспондентом Джоном Сэком. Надпись «О боже, мы попали в маленькую девочку!» была призвана изменить отношение общественности к вьетнамской войне.

1. Life, 1965

Журнал Life в 1965 году поместил на обложку фотографию вьетнамского узника с залепленными липкой лентой глазами и ртом, призвав американцев по-иному взглянуть на «мирное» вмешательство войск США в конфликт.

Какая обложка вызвала у вас больше всего эмоций?