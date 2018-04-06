9 идеальных профессий для тех, кому надоели все эти офисы

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Эти реально существующие должности заставят вас крепко задуматься о том, все ли варианты вы перебрали в голове, прежде чем начать свою карьеру. Возможно, у вас есть скрытые таланты и предрасположенность к тому, чтобы нянчить кошек или проверять мягкость постелей в отелях.

Редакция AdMe.ru будет счастлива, если поможет кому-нибудь из читателей найти свое истинное призвание.

1. Главный специалист по фламинго

Роскошный курорт Baha Mar на Багамских островах располагает вакансией, которая потребует от вас беспрекословной любви к морю и высокоразвитых способностей наслаждаться солнцем и пляжем. Основной вашей обязанностью будет уход и наблюдение за розовыми фламинго — символом курорта. Вы должны будете знакомить гостей с этими прекрасными созданиями и рассказывать о них во время ознакомительных туров. Приятный бонус: вряд ли кто-то еще из ваших знакомых сможет похвастаться записью «главный специалист по фламинго» в трудовой книжке. Правда, для получения этой должности необходимо зоологическое образование и минимум 5 лет опыта работы с экзотическими птицами.

2. Требуется коммуникативный палач

В 2016 году на своей странице Выборгский замок-музей объявил о приеме на работу палачей в новый интерактивный зал «Камера пыток». Работа по-мужски суровая, требующая ответственности и стрессоустойчивости. При этом вам предстоит много контактировать с клиентами, так что вежливость, общительность и чувство юмора у кандидатов являются обязательными требованиями. В конце концов, хороший палач — воспитанный палач. Кстати, знание английского повышает шанс получить эту работу.

3. Тестер люксовых отелей

Большинство людей зарабатывают, чтобы отправиться в отпуск, а эта девушка получает деньги за то, что находится в отпуске круглый год. Австралийская журналистка Рианнон Тейлор (Rhiannon Taylor) пишет отзывы о шикарных отелях по всему миру и ведет личный блог. К рецензиям Рианнон прислушиваются многие, особенно потому, что она умеет подмечать невероятные тонкости — от температуры воды в бассейне до мягкости постели. Играет роль и ее 7-летний опыт работы фотографом: девушка явно умеет со вкусом передать каждую мелочь интерьера и сервиса. Помимо отелей она сотрудничает с брендами по выпуску различных товаров для путешествий: купальников, чемоданов и т. д.

4. Няня для жизни в роскоши

Родители, постоянно меняющие место жительства (с Барбадоса на Лондон, Атланту и Кейптаун), предлагают няне $ 141 000 в год, проживание на вилле, блюда из рейтинга «Мишлен», поездки на спорткарах и возможность путешествовать. Даже если вы любите детей, подумайте трижды, потому что условия работы не такие уж простые: будьте готовы к длительным перелетам до 3 раз в неделю и безукоризненному выполнению своих обязанностей в любых условиях. Также необходимо иметь диплом по детской психологии и не менее 15 лет опыта работы няней. К тому же у вас будет четверо подопечных в возрасте 2, 5, 7 и 15 лет. Если вы все еще считаете, что это именно ваша работа, резюме можно оставить здесь.

5. Кошачья няня

Следуя примеру многих стран мира, две сестры из Манчестера открыли первое местное кафе, где посетители могут провести время с кошками. Для того чтобы пушистые обитатели чувствовали себя так же комфортно, как и посетители, существуют так называемые кошачьи няни. В обязанности «няни» входит опека над кошками, в том числе после закрытия кафе (график гибкий, не превышающий допустимого количества рабочих часов), кормление, чистка лотков и продумывание развлечений. Заработная плата составляет 8 ₤ в час. Приятно, что на вакансию откликнулось большое количество тех, кто готов предоставить свои услуги даже бесплатно.

6. Профессиональный пассажир

До недавнего времени американец Брайан Келли (Brian Kelly) был одним из многих — офисным служащим со средним заработком и мечтами о путешествиях. Сегодня он зарабатывает тем, что практически бесплатно летает первым классом и проводит по меньшей мере полмесяца в самолетах и отелях. Брайан ведет блог ThePointsGuy.com, где он раскрывает секреты, как с умом обменять накопленные мили на дешевый билет в первый класс. По мнению Келли, самая большая ошибка тех, кто пытается накопить мили, в том, что они сдаются, едва начав. Это кропотливый труд, требующий знаний и информации, но и этому можно научиться при должном упорстве, уверяет блогер.

7. Островной смотритель

Идеальная вакансия для интровертов и любителей животных: Национальный фонд объектов исторического интереса и природной красоты Великобритании открывает должность смотрителя природного заповедника на архипелаге Фарн. Количество крошечных островов Фарн в зависимости от прилива и отлива составляет от 15 до 20. Основные обитатели архипелага — различные виды морских птиц; на некоторые острова разрешен доступ туристам. Обязанности смотрителя заповедника заключаются в обходе территории и наблюдении за местной фауной. Правда, стоит заранее сообщить, что здесь нет водопровода и канализации, а иногда случаются сильные штормы. Впрочем, ежемесячная зарплата, составляющая примерно $ 25 000, может это компенсировать.

8. Директор по приключениям

В ноябре 2017 года мексиканский курорт Канкун обнародовал вакансию «директора по приключениям». В течение полугода он будет жить в роскошных отелях, исследовать историко-культурные места, плавать с акулами, дегустировать блюда и напитки, тусоваться в ночных клубах, загорать и, самое главное, описывать это все в интернете, привлекая внимание потенциальных туристов. Заработная плата счастливчика — $ 10 000 в месяц. Рассматривались совершеннолетние претенденты, свободно владеющие английским, активно пользующиеся соцсетями и имеющие возможность прожить в Канкуне 6 месяцев. Несмотря на то что вакансия уже закрыта, мы рекомендуем вам регулярно мониторить подобные лакомые предложения на официальных сайтах крупных курортов.

9. Профессиональный утешитель

Работающие женщины хорошо знают, как офисная атмосфера способна действовать на нервы. Бывает, так хочется, чтобы вдруг явился он — сильный, мужественный, надежный — и подставил свое плечо хотя бы для того, чтобы уткнуться в него и поплакать. Что ж, страдающие от стресса японки могут вызвать к себе на работу персонального красавчика-утешителя. Сначала девушке показывают небольшой трогательный фильм, а затем, когда она наконец дает волю слезам и освобождает скопившиеся эмоции, рядом оказывается герой, способный окружить ее заботой и вниманием. Профессия для чутких мужчин называется «икемесо данши» (Ikemeso Danshi), и если вы молоды, привлекательны и умеете вытирать слезы без ущерба для макияжа, можете смело подавать резюме в компанию.

Знаете больше оригинальных должностей или сами можете похвастать уникальной записью в трудовой? Делитесь ниже!