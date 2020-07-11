8 хитрых приемов маркетологов, которые вынуждают нас покупать все больше новой косметики

Из года в год количество косметических средств на наших домашних полках растет в геометрической прогрессии. Но действительно ли нам жизненно необходимо все это изобилие, или оно искусственно навязано нам изобретательными маркетологами?

AdMe.ru проанализировал популярные ныне уловки, из-за которых мы так зациклены на уходе и косметике, что покупаем и тратим гораздо больше, чем могли бы.

Мимикрирование под медицинскую марку

Мода на косметику с маскирующим эффектом постепенно сходит на нет. Потребители стали все больше задумываться о первопричинах появления тех или иных несовершенств кожи, и приоритетом стало их лечение. Так появились линейки средств или даже целые бренды, маскирующиеся под нечто медицинское. Если вы увидели косметические продукты с оформлением, включающим в себя изображение шприцов, пипеток и пузырьков, то можете быть уверены, что это намеренная уловка, провоцирующая вас на мысли о том, что перед вами нечто серьезное и лечебное, а стало быть, состав и производство этих продуктов на уровень выше остальных.

Приглашение знаменитостей

В поисках идеальных продуктов мы зачастую ориентируемся на авторитетное мнение. Нередко это отзывы таких же пользователей в интернете. Но еще лучше, когда кремом или парфюмом, над приобретением которого вы задумались, пользуются селебрити. Ведь знаменитости, как правило, выглядят сногсшибательно, им удается дольше сохранять свою молодость, и несмотря на то, что мы никогда не общались с ними, мы заведомо убеждены, что от них потрясающе пахнет.

Многоступенчатый уход

Уход наших мам и бабушек был довольно прост: условно говоря, крем для лица, для рук и для тела. Сейчас же мы сталкиваемся с таким широким выбором, что голова идет кругом. Современные средства различаются по всевозможным параметрам: по консистенции (масло, крем, гель, сыворотка), времени нанесения (дневное, ночное), зоне использования (лицо, глаза, шея, губы). И все бы хорошо, большой выбор позволяет найти каждому свое. Но вместе с тем нам с завидным упорством внушают важность многоступенчатого ухода, который подразумевает использование практически всего и сразу. И вот тут уже стоит задуматься над тем, действительно ли это полезно, или потребителей просто вынуждают покупать больше.

Антивозрастная косметика

Долгое время антивозрастная косметика считалась прерогативой людей в возрасте от 40, максимум от 30 лет. Однако маркетологи поняли, что этот подход приводит к упущению выгоды, и в свет вышли новые лозунги. Например, призывы к защите от преждевременного старения. Стали модными высказывания о том, что начать заботиться о молодости своей кожи нужно как можно раньше, примерно с 20 лет, иначе впоследствии антивозрастная косметика может не возыметь должного эффекта.

Buzz-маркетинг

Buzz-маркетинг, или сарафанное радио, работает примерно по тому же принципу — привлечения к рекламе звезд, ведь мы довольно охотно доверяем любимым блогерам. Однако здесь есть и свои нюансы. Во-первых, этот подход еще более обширен, так как охватывает внимание большего количества людей путем распространения среди блогеров разного калибра и максимально разношерстной публики. А во-вторых, он наиболее эффективно создает то самое ощущение заведомой популярности, а значит, и модности продукта. Ведь увидев его в ленте с десяток раз, вы уже не перестанете думать о нем.

Широкая линейка оттенков

Минимально отличающиеся друг от друга оттенки, от которых у мужчин ломается мозг, а женщины различают на ура, — это уже давно стало не только мемом, но и новой реальностью. Покупательницы сами того не заметили, как со временем им навязали новые стандарты и стало модно подбирать цвета лаков и помад не только по очевидным критериям, таким как собственный цветотип и стиль одежды, но и под сезон, настроение и, конечно же, с оглядкой на тренды.

Неидеальные тела и лица

Еще один из приемов маркетологов, все больше набирающий популярность, — это привлечение к рекламе неидеальных, обычных людей. Искушенным потребителям все меньше хочется видеть несбыточные обещания об идеальной внешности и в целом придерживаться этой сомнительной классификации и навязанных кем-то параметров. В современном мире все больше распространяется мода на естественность и возможность быть собой, принимать себя со всеми особенностями. Конечно же, это новое веяние не осталось без внимания производителей, и в результате появилась реклама с привлечением девушек разного телосложения, внешности и с проблемной кожей.

Юмор и положительные эмоции

Ни для кого не секрет, что в основе наших покупок зачастую лежат эмоции: именно благодаря им мы запоминаем товары. Это и привело к тому, что со временем маркетологи стали продавать именно их. В каких-то случаях это яркие образы обеспеченной жизни красивых и свободных людей, в других — рекламные кампании с упором на юмор, отличающиеся оригинальностью как в картинке, так и в тексте (который, кстати, максимально прост и легко запоминается). Как бы то ни было, любая удачная реклама, вызывающая эмоции, создает так называемый якорь. И видя определенный товар в следующий раз, мы невольно испытываем прилив приятных ощущений и радости и, конечно же, тянемся за кошельком.