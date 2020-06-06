7 причин, из-за которых торговые центры незаметно уходят в прошлое (А взамен появляется кое-что другое)

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Современный торговый центр — это буквально город в городе. Здесь можно зависнуть на целый день: прогуляться по всевозможным магазинам и бутикам, посмотреть новый фильм, поесть в кафе и сделать маникюр. Вот только в последние годы складывается ощущение, что подобный формат шопинга медленно и неумолимо уходит в прошлое.

Мы в AdMe.ru рискнули порассуждать о том, почему многие из нас постепенно разочаровываются в торговых центрах и все реже посещают их. А из бонуса к этой статье вы узнаете, на что готовы пойти владельцы моллов, чтобы удержать нас в своих стенах.

Долго добираться, сложно припарковаться

До крупных торговых центров еще нужно суметь доехать: чаще всего это здоровенные ангары, построенные на окраине города. Это удобно в первую очередь для поставщиков товаров, которым не нужно гнать грузовики по центральным улицам. А вот для покупателей подобное расположение означает встать в субботу с утра пораньше, поехать куда-то на выселки, долго искать место на парковке, бродить по бесконечным отделам и в итоге убить на это весь выходной. Раньше можно было сослаться на эффект новизны («все там уже были, а мы — нет»), потом — на уже сложившуюся привычку («в субботу едем закупаться на неделю»). Но сейчас люди поняли, что подобные поездки отнимают их самый ценный ресурс — время, которое можно было бы потратить на действительно полезные дела или полноценный отдых.

Не все чувствуют себя комфортно в толпе

Тут толкнули, там увели из-под носа тележку, а в гипермаркете с дешевыми товарами для дома пришлось отстоять длиннющую очередь к кассе — торговый центр можно сравнить с настоящим муравейником, где все постоянно спешат и не всегда уважительно относятся к тем, кто находится рядом. Что уж говорить о распродажах и предпраздничных днях, когда люди буквально сходят с ума в погоне за скидками и подарками! К счастью, современные технологии дают возможность избежать посещения подобных мест. А еще позволяют не поддаваться общему ажиотажу в праздники и не сметать с полок копеечные безделушки по явно завышенным ценам.

«Гуляю в предпраздничный 8-мартовский день по торговому центру. Среди всех этих именитых бутиков масс-маркета проходила ярмарка хендмейд-мастеров и ремесленников. Сережечки, колечки, свечечки, шоколад причудливых цветов и форм — красота! И вдруг мои глаза натыкаются на подвеску в виде еловой шишки. „Ах, какая прелесть из меди за $ 22! Хочу-хочу-хочу!“ — подумала я и пошла домой скрести по сусекам. И тут меня охватила паника: ее точно кто-то уже купил! Такая красота, хендмейд! Сто процентов какой-то усач уже положил эту подвеску в красивую коробку, чтобы подарить своей мадам... Хорошо, что мой товарищ, который слышал все мои „хочу, не могу“, вовремя скинул мне вот это». Stanislalava / pikabu

Покупать онлайн получается быстрее и выгоднее

Владельцы бутиков вынуждены мириться с тем, что к ним все чаще приходят только на примерку. То же самое и с парфюмерными отделами: многим проще протестировать новый аромат на своей коже, а затем заказать понравившийся через интернет. Покупатели уже распробовали преимущества онлайн-магазинов. В них можно без суеты выбрать нужный товар и договориться о доставке в удобное время. А главное, появилась возможность примерить понравившуюся кофточку или платье без суеты, очереди в примерочную и возле своего зеркала, которое не искажает пропорции тела (как часто случается в ТЦ). Ближайшее будущее готовит новые возможности для любителей покупать онлайн. Уже сейчас появляются программы 3D-визуализации, позволяющие точно оценить индивидуальные параметры человека и подобрать наряд, который будет идеально смотреться на его фигуре.

Лишние услуги и пустые траты

Случается, что в огромном зале никто не спешит помочь с выбором товара, зато возле кассы покупателя ждет целый аттракцион: «Товар по акции желаете?», «У нас сегодня предложение дня...», «Без карты магазина эта скидка недействительна». Мы уже практически привыкли к этим словам и на автомате научились отвечать «нет» или «спасибо, не сегодня», а в особо тяжелых случаях прибегаем к тяжелой артиллерии: «Девушка, позовите менеджера». Зато в онлайн-формате все навязчивые предложения можно убрать одним щелчком мышки.

К вопросу о безопасности

Торговый центр — настоящий лабиринт из галерей, эскалаторов и переходов. При возникновении чрезвычайной ситуации неподготовленному человеку может быть сложно сориентироваться и найти выход наружу. Отдельный разговор о детской безопасности. Всегда остается вопрос: смогут ли аниматоры оперативно организовать эвакуацию маленьких гостей и вытащить их из глубин веревочных парков и игровых комнат? Да и в «мирное время» ребенок способен отстать от родителей и потеряться на просторах ТЦ. В итоге он, конечно, найдется, но в процессе поисков нервотрепка будет обеспечена и родителям, и сотрудникам торгово-развлекательного комплекса.

Моллы постепенно перестают быть местом тусовок

Молодые люди стали все реже посещать стандартные торгово-развлекательные комплексы. Они предпочитают общение в соцсетях, а товары заказывают на дом. Эта тенденция начала проявляться еще с середины 2010-х годов. На одной из бизнес-конференций в Нью-Йорке 18-летняя блогер Оушен Плезант заявила: «Раньше поход в торговый центр считался чем-то особенным. Понятия не имею, как это могло быть модным».

Фильмы вполне можно посмотреть дома

Еще 5–10 лет назад люди старались непременно посмотреть все новинки в кинозале. А сейчас популярность постепенно начинают завоевывать онлайн-кинотеатры. В них не нужно торопиться в зал к определенному времени, можно поставить фильм на паузу и отключить навязчивую рекламу (в обычном кинотеатре вы никуда не денетесь от просмотра блока с трейлерами и информацией от партнеров). Важным моментом становится и стоимость входного билета. Месячная подписка на онлайн-кино обычно стоит как 1–2 билета на сеанс в кинотеатре. Остается выбрать, что для вас важнее: выход в свет и просмотр фильма на большом экране или экономия и уютные посиделки на диване. Дополнительные плюсы домашнего просмотра: никто не будет загораживать экран головой, светить экраном телефона или 2 часа хрустеть над ухом попкорном и чипсами.

Бонус: что нас ждет в ближайшем будущем

Разговоры о необходимости модернизации торговых центров первого поколения начались уже в конце нулевых. Вместо строительства новых стандартных коробок из бетона предлагалась концепция «городское возрождение» с приглашением известных архитекторов. Сейчас акцент делается на запоминающийся внешний облик торговых центров и создание вокруг них уникальной общественной среды. Так, в мае 2020 года в Словении открылся ультрасовременный молл, в котором помимо торговых площадей есть зона для отдыха и развлечений площадью 6 200 м². Она находится на крыше ТЦ и включает площадки для футбола, баскетбола и волейбола, 2 фитнес-центра, парк и детскую площадку.

Еще одной новой концепцией современных моллов стал тезис «push for posh» (в вольном переводе с англ. — «стремление к роскоши»). Теперь владельцы моллов стараются ориентироваться на более искушенных потребителей, которые уже пресытились и хотят чего-то нового. Поэтому новые ТЦ приглашают гостей в лучшие рестораны национальной кухни, проводят ярмарки и выставки авторской продукции, а также становятся площадками для тренингов и конференций.