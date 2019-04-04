7 правил современной уборки, которые помогут сохранить ваше время и деньги

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= Партнерский пост AdMe.ru и ILIFE Robot =

Когда уборка превращается в бесконечный процесс, который не приносит удовольствия, мы начинаем задумываться, как можно ее упростить, чем заменить или вовсе избежать. Есть несколько решений этой проблемы: нанять клининговую службу, услуги которой влетят в копеечку; заставить себя все-таки это сделать, а потом удивиться, что еще забыли протереть в самом дальнем углу; или воспользоваться современными гаджетами и правилами уборки.

AdMe.ru совместно с разработчиками робота-пылесоса ILIFE сформулировали 7 правил быстрой и продуктивной уборки. А в конце статьи вас ждет бонус.

1. Разделите площадь уборки на 7 зон

Начинаем уборку с того, что делим наши квадратные метры жилья на 7 зон — по одной на каждый день. Это поможет не только разгрузить себя в течение недели, но и обнаружить, какие проблемы существуют в доме. Возможно, там, где больше всего скапливается пыль, есть щель в окне, через которую она проникает. Или вы найдете «тайник» вашего домашнего питомца, а заодно и давно потерянные вещи.

2. Используйте гаджеты-помощники

Мы постоянно куда-то спешим: за ребенком в школу, на важную встречу или просто на работу. А в это время технологии движутся вперед и создаются гаджеты, которые упрощают нашу жизнь. Например, посудомоечные машины, которые выполняют всю «грязную» работу, смарт-часы, следящие за здоровьем, или роботы-пылесосы, которые экономят время на уборку и освобождает его для нас и нашей семьи. А некоторые разработчики идут дальше: так, робот-пылесос от ILIFE позволяет составить программу уборки на 7 дней и вообще забыть о его существовании.

3. Правильно организовывайте свое время

Еще один способ организовать свой день — это установить временные рамки для каждого занятия, в том числе и для уборки. Так вы перестанете растягивать процесс наведения чистоты на сутки и сможете освободить время для более приятных занятий. К примеру, возьмите в привычку протирать пыль в коридоре по 10 минут в день и загружать грязные тарелки и стаканы в посудомойку сразу после еды. Скорость уборки также можно сократить за счет умных гаджетов — ведь одного заряда робота-пылесоса ILIFE хватает на 2 часа беспрерывной работы. Как только вы начнете применять это правило, вы удивитесь, как много свободного времени у вас появится.

4. Займитесь параллельно саморазвитием

Вы давно хотели прочитать книгу, а времени на нее все не находится? В этом вам помогут аудиокниги и аудиоподкасты, прослушивание которых во время уборки сделает сам процесс более интересным. А заодно попробуете себя в роли Юлия Цезаря, который успевал несколько дел одновременно. К тому же, тщательно разбирая вещи, вы сможете лучше познакомиться с собой и, возможно, найти ответ на вопрос, который в последнее время вас занимал.

5. Для каждой вещи — свое место

Если вы и ваши домашние будете придерживаться этого правила, то собирать носки по всей квартире вам придется намного реже. Кстати, такой принцип работы есть и у гаджетов-помощников. К примеру, робот-пылесос от ILIFE знает свое место: оно у него там, где розетка находится на уровне его досягаемости. Гаджет самостоятельно подключается к ней, а после подзарядки продолжает свою работу.

6. Выбирайте правильные средства для уборки

Очень важно выбирать соответствующие средства для уборки, чтобы не царапать поверхности и не оставлять разводов. Так, для стеклянных поверхностей лучше использовать салфетки из микрофибры, а паркет следует беречь от лишней влаги. Чтобы не повредить покрытие пола, выбирайте технику, которая подходит для всех материалов. Робот-пылесос от ILIFE именно такой, ведь он делает и сухую и влажную уборку.

7. Избавьтесь от вещей, которыми не пользуетесь

Хватит хранить и собирать вещи, которыми вы, возможно (а может, и никогда), не воспользуетесь. Во-первых, они занимают место, во-вторых, являются рассадниками пылевых клещей и других опасных аллергенов. Если вы не пользуетесь вещью более полугода — избавляйтесь от нее и не тратьте лишнее время, протирая ее от пыли. Если же душа не позволяет выкинуть близкие сердцу предметы — проветривайте комнаты чаще или используйте, к примеру, робот-пылесос от ILIFE. В нем есть встроенная функция двойной фильтрации воздуха от пыли. Она помогает не только очистить поверхности, но и сохранить свежесть в помещении.

Бонус: гаджеты-помощники становятся друзьями не только для вас

Производители робота-пылесоса ILIFE готовы поспорить, что вашему питомцу точно понравится такой друг. К тому же гаджет бесшумный, подходит для всех типов покрытий и помогает своему владельцу выкроить свободное время для себя.