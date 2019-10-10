5 способов поставить на место начальника-грубияна

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= Партнерский пост AdMe.ru и СТС =

Отношения в коллективе серьезно влияют на продуктивность работы, особенно когда это касается общения с начальником. Одни руководители срываются на коллегах из-за стресса, другие постоянно грубят, считая это проявлением власти. Именно такая роль досталась Павлу Деревянко: он изображает хама и женоненавистника в новом сериале «Дылды», который выходит с понедельника по четверг в 19:00 на СТС. Его герой начинает тренировать женскую студенческую команду, где девушки не готовы мириться с повадками босса-грубияна.

Психолог и ведущая радиостанции «Серебряный дождь» Елена Новоселова специально для AdMe.ru рассказала о 5 хитростях, которые помогут обуздать крутой нрав дерзкого начальника.

1. Ведите разговор только от первого лица, когда вас что-то не устраивает

Первый шаг — это спокойный разговор. Говорите только от первого лица. Для примера: «Когда вы на меня кричите, я перестаю вас слушать, пугаюсь и теряюсь, поэтому мы с вами так не решим задачу. У меня к вам просьба: давайте вы будете говорить на два тона ниже». Или начните беседу в такой манере: «Посоветуйте, что мне делать, я не переношу, когда на меня кричат, сразу теряюсь. Бывают ситуации, когда даже вы на меня кричите. Как мне быть?» Это обезоруживающий прием.

2. Часть фраз пропускайте мимо ушей и не извиняйтесь за это

Если разговоры не помогают, тогда в следующий раз, когда начальник снова возьмет хамскую ноту, сделайте вид, что пропустили фразу мимо ушей. Это действенный способ отделаться от хама. Игнорирование — тоже сильное оружие. Человек оскорбил первый раз, второй, третий, но его не слышат, сколько бы он ни кричал. Но ему надо донести мысль, поэтому он автоматически сменит тон.

3. Не принимайте его беду на свой счет. Это лишь бизнес, ничего личного

Если у человека плохое настроение и он сам об этом не рассказывает, то обхаживать его и пытаться напоить чаем — не лучший способ. Он не хочет, чтобы его настроение было заметно, да и мало ли что произошло. Важно в этот момент негодование босса не принимать на свой счет. Запомните: его жизнь — это не ваша жизнь, это ему сейчас плохо, а у вас все хорошо.

4. Превратитесь в незаменимого профессионала своего дела, чтобы диктовать начальству свои условия

Если вам попался начальник-сексист, то свою ценность как сотрудника придется доказывать делами: без этого нельзя надеяться на какой-то кредит доверия. К счастью, босс вовсе не единственный оценщик ваших действий, и если вы профессионал своего дела, то мнение коллектива повлияет на то, как к вам относится руководитель. Главное, не сдаваться и идти к цели.

5. Знайте себе цену и не идите на уступки, когда общение выходит за рамки дозволенного

Если начальник распускает руки, обороняйтесь в полную мощь, чтобы поставить его на место. Давайте сдачи, невзирая на положение. Ни одна работа не стоит того, чтобы терпеть подобное. К этому же можно отнести и неприличные фразы, в которых содержится сексуальный подтекст или унижение по половому признаку: попросите начальника немедленно прекратить подобный разговор. Если же для человека это обычная манера общения с сотрудниками, лучше сменить место работы.

Надеемся, что вы не сталкиваетесь с подобными людьми во время работы, а лишь видите их на экране телевизора. Например, с понедельника по четверг в 19:00 на канале СТС в новом сериале «Дылды», где неприятного босса играет Павел Деревянко.