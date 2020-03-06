5 роликов о маминой любви и доброте, которые заставят ваше сердце биться еще сильнее

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Большинство людей навязчивая реклама раздражает, однако в некоторых странах умеют снимать удивительно эмоциональные истории, от которых у многих побегут мурашки. Это настоящие маленькие киношедевры, где главное — это не реклама какого-то продукта, а трогательная сюжетная линия, в которой каждый зритель может узнать себя, членов своей семьи или близких друзей.

Мы в AdMe.ru пересмотрели десятки трогательных роликов со всего света и извели не одну пачку носовых платочков, чтобы отобрать самые душевные истории о главном человеке в нашей жизни — маме.

1. Для мамы нет ничего невозможного

2. Она всегда защищает

3. Для мамы мы всегда победители

4. Если бы весь мир мог видеть то, что видит наша мама

5. Она просто лучшая из всех

Какое у вас самое теплое воспоминание из детства, связанное с мамой?