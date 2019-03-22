5 признаков безопасного лекарства, которое не навредит вашему организму

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= Партнерский пост AdMe.ru и Дезгриппин® =

Весна не только пора любви и пробуждения природы, но и период, когда у людей начинаются обострение хронических заболеваний, авитаминоз и, как следствие, снижение иммунитета. В это время стоит подумать о мерах предосторожности и запастись витамином С. Но если вам не удалось скрыться от этих жутких микробов и вы все-таки попали в их лапы, необходимо подобрать надежное и безопасное противовирусное средство.

AdMe.ru и Дезгриппин решили разобраться, какие критерии нужно учесть, выбирая лекарства, чтобы они не только защищали ваш организм, но и были безопасными.

1. Лекарственная форма

Существует несколько лекарственных форм: таблетки, капсулы, порошки, таблетки-шипучки. Каждая из них имеет свое время для всасывания в кровь и длительность действия. Таблетки или капсулы — им нужно один-два часа на всасывание в кровь, имеют продолжительный эффект.

Таблетки-шипучки — быстро всасываются и имеют продолжительный эффект.

Порошки — быстро всасываются и действуют краткосрочно.

2. Влияние на другие органы

Обычно быстродействующие препараты от простуды, гриппа и ОРЗ делают максимально мощными, и они негативно влияют не только на внутренние органы и желудочно-кишечный тракт, но и на организм в целом, вызывая при этом неприятные побочные действия. К примеру, диарею, тошноту, рвоту. Поэтому, выбирая лекарственное средство, убедитесь, что оно не повреждает слизистую оболочку желудка и других органов.

3. Состав

Еще одним и, пожалуй, самым важным аспектом является состав лекарства. Избегайте препаратов, где активных компонентов больше трех, ведь они могут вступать в губительную для организма реакцию и притуплять действие друг друга. К примеру, в составе комплексного препарата против гриппа, простуды и ОРЗ Дезгриппин® есть три действующих элемента: парацетамол — жаропонижающее, противовоспалительное и болеутоляющее, не относится к группам антибиотиков;

аскорбинова кислота, или просто витамин С — природный антиоксидант, используется при инфекционных заболеваниях, повышает иммунитет, ускоряет процесс выздоровления;

хлорфенамин малеат — антигистаминное средство, устраняет симптомы насморка, или ринита.

4. Взаимодействие с сопутствующими болезнями

По статистике Всемирной организации здравоохранения, 422 млн человек во всем мире страдают сахарным диабетом, а большая часть противовирусных препаратов содержит сахарозу. Исходя из этого, людям с подобным заболеванием очень сложно проводить лечение, а здоровыми хочется быть всем. Но есть отдельные препараты, такие как Дезгриппин®, которые содержат фруктозу и упрощают процесс лечения.

5. Эффективность

Каждый из нас находится в социуме. Когда вы заболеваете, оказываетесь в некой ловушке, отгороженными от всего мира, в том числе от близких. Поэтому важные признаки хорошего лекарства — его эффективность и сохранение положительного результата в течение длительного времени. К примеру, Дезгриппин® — препарат от простуды, гриппа и ОРЗ, который начинает действие с первых минут попадания в организм и сохраняет эффект продолжительное время.

Выбирая идеальный препарат для лечения даже обычной простуды, не забывайте о важности дозы применения и тщательно изучайте инструкцию. Здоровье у вас одно, а приятных дел вам предстоит сделать еще много.

ПРЕПАРАТ ИМЕЕТ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.