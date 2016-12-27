5 компаний, которые показали, что такое по-настоящему смелая реклама белья

Миром правят шаблоны. Мы с детства видим в журналах мод идеальных женщин и мужчин. Они красивы и безупречны... Но в реальной жизни все иначе. Со временем рекламные отделы компаний заметили, что естественная красота вызывает больше эмоций, чем стандартный образ моделей.

Команда AdMe.ru предлагает вам взглянуть на новую рекламу 21 века, в съемках которой участвуют обычные женщины. Они не идеальны, но прекрасны!

ModCloth

Для рекламы купальников фирма пригласила не профессиональных моделей, а сотрудниц своей компании.

К слову, в необычном проекте приняла участие и основательница ModCloth, Сьюзан Грегг Когер. Их фото похожи на кадры из обычного отпуска. Женщины, участвующие в съемке, знали, что их увидят без ретуши. Они хотели показать людям, что быть такими, какие они есть, и любить свое тело — это нормально.

Lonely

Оригинальный проект марки белья Lonely (Новая Зеландия) вызвал много позитивных откликов.

Первыми в рекламе снялись популярные актрисы из сериала «Девчонки». А теперь в ленте аккаунта можно увидеть женщин со всех уголков мира: и полных, и худых, и с растяжками, и с татуировками... Они делают снимки на природе и дома. Цель проекта проста: донести, что нижнее белье идет всем женщинам.

Naja

По задумке основательниц марки Каталины Джиралд и актрисы Джины Родригес в фотосессии Nude for All снялись женщины с разным оттенком кожи.

В этой яркой рекламе обычные женщины с разными формами и оттенками кожи представили нижнее белье в семи расцветках. Кстати, на интернет-страницах Naja часто можно увидеть фото обладательниц фирменного нижнего белья, которые очаровательны в своей естественности.

American Apparel

Фирма сейчас переживает не лучшие времена, но их рекламный ход в 2014 году запомнили многие.

Лицом марки тогда стала 60-летняя Джеки О’Шогнесси, которую заприметил за столиком в кафе агент. А слоганом рекламной кампании была фраза «Сексуальность не имеет срока годности».

Curvy Kate

Британская марка нижнего белья плюс-сайз запустила проект TheNewSexy, в котором участвовали самые разные женщины.

В числе участниц фотосессии были Джемма Фрэнаган в кресле-каталке, Карла Атертон, прошедшая превентивную мастэктомию, и 65-летняя Дженет Рук. «Мы уверены, что все женщины божественны. Белье Curvy Kate создано для клиенток с разными формами, взглядами, возрастом и способностями. Таковы и наши модели».

Aerie

Американская марка Aerie одна из первых приняла решение не ретушировать фото в рекламе.

Акцент на естественность сделал их конкурентом даже для таких гигантов, как Victoria’s Secret. А президент фирмы Дженнифер Фойл отмечает, что нет смысла ретушировать то, что и так красиво: «Пусть женщины с разными формами выбирают то, что подходит именно им!»

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