30+ душевных иллюстраций маленьких человеческих слабостей и больших тревог

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Важная миссия визуального искусства — давать альтернативные ответы на вопрос «Кто мы?», а также помогать нам найти утешение в художественных произведениях. Это как нельзя лучше описывает работы Кристины Бернаццани, которая совмещает рисование и развитие портфолио на Depositphotos.com с помощью людям. Кристина занимается иллюстрацией более 30 лет. При этом рисование она называет своим хобби, которое для нее, социального работника, стало источником сил и вдохновения. Мы хотим поделиться с вами глубокими и искренними иллюстрациями Кристины, а также более подробно рассказать о творчестве этой итальянской художницы, проживающей в небольшом городке в Ломбардии.

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Кристина (nuvolanevicata на Depositphotos.com) начинала с ботанических иллюстраций. После нескольких лет работы в дизайн-студиях она стала сотрудничать с итальянскими газетами и журналами. Как ни странно, статьи на первой полосе мало интересовали художницу. Кристину больше увлекали гороскопы и разделы с тестами, так как в них она могла выразить свою творческую натуру. Позже философские метафоры стали важной чертой ее художественного стиля.

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Преимущество иллюстраций без скорби и драматизма состоит в том, что они дают людям пищу для самостоятельных размышлений над социальными проблемами, в отличие от пугающих и, следовательно, отталкивающих изображений, где трагизм запечатлеваемых событий специально подчеркивается. Подход Кристины заключается в стремлении погрузить аудиторию в тяжелые ситуации, заставив испытывать сочувствие, и одновременно с этим вызвать улыбку, сохраняя уважение к зрителю. По словам художницы, таким образом она старается посеять семена толерантности.

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Больше всего на стиль Кристины Бернаццани повлияли сюрреалисты, в частности, Рене Магритт, которого она ценит за поэтический подход к живописи. Хотя картины сюрреалистов по-прежнему восхищают публику, по мнению Кристины, в магическом реализме для современных иллюстраторов заложено больше возможностей. Начиная работать над новой иллюстрацией, она часто вдохновляется произведениями Роба Гонсалвеса и Пола Бонда.

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Если попросить Кристину Бернаццани указать выдающегося иллюстратора, она назовет имя Брэда Холланда. Ее восхищает не только глубина метафор и выразительность работ американского автора, но и его художественное мастерство. Вряд ли мы смогли бы охарактеризовать творчество Холланда лучше, чем это сделала Кристина: «Впечатляет его способность передавать объем, его цветоощущение, его идеи, озаряющие зрителей и раскрывающие глубинные переживания, которые нам часто не хватает смелости проанализировать».

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По словам Кристины, обязательные условия для хорошей социальной иллюстрации — внимательность, любопытство и сочувствие к людям. Обычно для того, чтобы начать, достаточно карандаша, блокнота и минуты тишины. Выбор инструментов для завершения работы не так уж и важен. Сейчас художница отдает предпочтение цифровым технологиям.

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Кристина постоянно находится в окружении людей, и они часто становятся героями ее метафорических иллюстраций, раскрывающих различные стороны человеческой личности. Также она находит прототипы персонажей и вне работы.

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Жизнь в городке, расположенном между коммуной Лекко и городом Монца, художница воспринимает как форму свободы, а не ограничение. Когда-то она обитала в большом городе, но затем сделала сознательный выбор в пользу жизни ближе к природе в небольшом итальянском поселении. Портфолио на Depositphotos.com дает Кристине возможность удаленно общаться с большой аудиторией: «Самое главное для меня — идеи, но нужно также делиться своими работами. И в этом микростоковые агентства сыграли ключевую роль. Сегодня для автора очень важно быть представленным на этих сайтах».

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Жизнь вдали от больших городов не мешает художнице следовать последним трендам в мире иллюстрации. Одно из ее недавних открытий — криптоарт. Знакомство с ним Кристина советует начать с работ Extraweg. Криптоарт — это художественное и социальное движение, основанное на технологии блокчейн. Как и материальные произведения искусства, криптоарт-объекты можно продавать и показывать на выставках.

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«Иллюстрация отражает наш опыт. С помощью этого инструмента мы можем рассказывать об окружающем мире. Иногда у вас могут возникать фантазии, которые выходят за рамки реальности, но их корни всегда находятся в повседневной жизни», — делится своим видением художница.

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Кристина советует художникам-любителям относиться к своей основной профессии как к сверхвозможности, а опытным художникам — без лишних раздумий открывать для себя что-то новое, например цифровое искусство. Мы же предлагаем вам познакомиться с удивительными сюрреалистическими иллюстрациями из ее портфолио на Depositphotos.com. «Надеюсь, мои работы станут символом любви и надежды для тех, кто сможет остановиться и увидеть их», — поделилась с нами художница. И мы уверены, что ее ожидания сбудутся.

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