29 вещей, которые работают совершенно не так, как было задумано

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Иногда некоторые вещи будто бросают вызов человечеству и отказываются функционировать как надо. Например, пластиковая ложка, которая плавится, когда ею размешиваешь горячий напиток, или черный карандаш, который на деле оказывается синим.

AdMe.ru собрал 29 обычных вещей, которые превосходно справились с задачей провалить свою работу.

Ложка, которой невозможно размешать горячий кофе

Хм, если вкрутить цветные лампочки, можно устроить дискотеку

Камера видеонаблюдения закреплена прямо под водостоком. Гениально!

Спасибо, но мне важнее знать высоту холодильника

Почему эти бегунки на молниях вечно застревают?

Этот дверной стопор абсолютно бесполезен

Этот питьевой фонтанчик работает как-то странно

Такая развивающая книга только запутает ребенка

Этот черный карандаш на самом деле синий

А если этим синим карандашом с надписью «желтый» написать слово «красный», можно сойти с ума

Это уже не смешно и похоже на какой-то заговор производителей

Всего лишь хотел открыть бутылку

Эта коробка, похоже, «вывернута» наизнанку

Этот шпингалет работает просто «отлично»

Наверняка, если повернуть этот фонарь в правильное положение, можно открыть секретную дверь

«Из-за этих часов я подумал, что приехал на вокзал на час раньше»

Интересно, как этот заяц слушает музыку?

Этот карандаш оказался без грифеля

Чашка, из которой невозможно аккуратно пить

В упаковке с быстрым завтраком вместо обычной ложки была деревянная, да еще и плоская

Этот фен нагревает сам себя

«Не так я себе представлял раздельный сбор мусора»

Ластик, который делает только хуже

Тот, кто сделал такое, явно был нетрезв

Этот плакат призывает перевести время... на 5 минут

«Не забудьте перевести ваши часы на 1 час вперед».

«Вряд ли я наемся супом с помощью этой ложки»

Дверь для тех, кому нечего стесняться

Все страницы в этом учебнике напечатаны горизонтально