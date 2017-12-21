28 примеров рекламы, которую создали гении

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Реклама должна побуждать людей к покупкам или действиям. Но есть и такая, которая просто завораживает своей идеей или красотой. И тогда удивляешься, как же такое вообще можно придумать? Мы в AdMe.ru собрали самые невероятные варианты рекламного искусства. Смотрим и наслаждаемся вместе!

28. Креативная реклама ирландского паба

27. Смахните «волос» и перейдете на страничку рекламодателя

26. Социальная реклама умеет быть находчивой

25. Строим будущее с Lego

24. Телефон, которому пришлись по вкусу пальцы владельца, после того как он съел курочку из KFC

23. Burger King сделал рекламу из реальных фото пожаров в своих кафе. Пожары происходят из-за того, что процесс готовки происходит на открытом огне

22. Rolling Stone с настоящим сердцем

21. Ashtanga Yoga заботится о вашей спине

20. Penguin Books и креативная реклама аудиокниг

19. Whiskas на страже основных инстинктов кота

18. Volkswagen призывает «Зажечь приключения»

17. Нереальная мощь Bosch

16. Lego развивает воображение

15. BIC: клей помогает воссоединиться

14. Бутылки Exito не позволят впитать посторонние запахи

У этих бутылок настолько толстые стенки, что запах еды из холодильника никогда не доберется до вашей воды.

13. Двухсторонние ручки Sharpie

12. Scribe pencils умеют оживлять рисунки

11. Оптика Sears дарит кошачье зрение

10. Магазин для рыболовов и охотников Al Flaherty’s

Все, что вам нужно, чтобы стать невидимым.

9. Необыкновенный боди-арт

8. Стиральный порошок ALO с системой распознавания пятен

7. Абсолютно бесшумные бензопилы Stihl

6. Напоминание к Дню матери от ретейлера Alto Rosario Shopping

5. Следуйте за нами на iPad

4. Оригинальный белый KitKat

3. Социальная реклама, призывающая накормить голодных

2. Реклама с подвохом

1. Осталось только найти силы перепрыгнуть через забор

А вы бы прошли мимо такой рекламы? Может, у вас есть тоже крутые примеры — делитесь с нами.