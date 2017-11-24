28 примеров рекламы, которая думает о своих покупателях

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Привлечь внимание к рекламе с каждым годом становится все сложнее. Но умные маркетологи знают, что лучший способ заполучить клиента — быть полезным. AdMe.ru собрал для вас примеры наружной рекламы, которая вовлекает клиентов в процесс и приносит людям пользу.

28. Сеть кофеен Caribou Coffee для своего нового меню Hot ‘n Wholesome («горячие и полезные») запустила теплую рекламную кампанию с работающими нагревательными элементами на остановках

27. Sprite установил на пляжах душевые в виде автоматов с газировкой

26. Carlsberg. Пожалуй, лучший постер в мире

25. Социальная реклама, которая наглядно показывает, что езда на велосипеде поможет сделать воздух чище

24. Щетка Oral-B от Braun, которая отчистит все

23. COA Youth & Family Centers запустила социальную рекламную кампанию, которая призвана в игровой форме вовлечь родителей в процесс обучения детей

22. Компания Drybar установила на улицах фены с теплым воздухом под лозунгом: «Теплые пожелания от Drybar»

21. Пока все раздают бесплатный Wi-Fi, бренд KitKat установил зоны отдыха от сети

20. Умные идеи для умных городов от умной компании IBM

19. Американская ассоциация инвалидов напоминает, какую сложность могут представлять лестницы, и призывает участвовать в оборудовании города

18. C Billboard Brasil любой мужчина может превратиться в рок-звезду

17. Университет UTEC разработал билборд, который буквально делает воду из воздуха

16. Магазин Stop&Shop разместил рекламу с каталогом, который позволяет сделать покупки при помощи мобильного телефона

15. Nivea в рамках рекламы солнцезащитного крема создала вот такие зарядные устройства, которые работают от солнечных батарей

14. Компания Nike установила интерактивный билборд с беговой дорожкой и сообщением, что за каждый километр бега она сделает пожертвования в Unicef. Внести свой вклад в благотворительный забег мог любой прохожий

13. Такие зеркала в туалетных комнатах установила компания Prive, чтобы привлечь внимание к своей зоне отдыха Riviera Privé, с лозунгом «Будь увиденным»

12. Этот гигантский постер «Игры престолов» не только рекламирует новый сезон любимого сериала, но и питает энергией соседнюю школу

11. Чтобы оценить возможности новой Nokia Lumia, необязательно идти в магазин, можно испытать ее огромную копию, встроенную в билборд

10. IKEA напоминает, что они гении переезда, и предлагает любому желающему взять себе складную коробку

9. А бренд Kenzo на своем билборде устроил раздачу цветов

8. Delta тоже дает возможность подзарядиться. В такси Нью-Йорка компания установила зарядные станции

7. Pepsi заботится о тех, кто заскучал в метро, — в их интерактивных плакатах играет музыка

6. Держаться за поручень и одновременно примерять часы? Запросто!

5. Nedbank спрашивает: «Что, если бы банк действительно давал энергию людям?» и тут же отвечает своим билбордом с солнечными батареями

4. Компания Purell позаботилась о личной гигиене пассажиров общественного транспорта и установила на поручнях рулоны с отрывными полосками

3. Рекламное агентство Quicksilver Advertising доказывает, что его сотрудники знают толк в нестандартном мышлении

2. Социальная реклама против рака от Cooch Creative с раздачей бесплатного солнцезащитного крема

1. Рекламная кампания, в рамках которой McDonald’s две недели поил бесплатным кофе весь город. И освещал улицы

А как вы относитесь к интерактивной рекламе?