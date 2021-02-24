28 чудес Латинской Америки, которые стоит увидеть каждому путешественнику

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Вряд ли вы найдете тревел-фотографа, который не мечтает отправиться в длительную поездку по Латинской Америке. Райские острова и лазурные ледники, загадочные следы древних цивилизаций и красочные современные города, неприступные скалистые горы и бурные водопады — латиноамериканский регион включает 46 стран, каждой из которых есть что показать. Если вы ищите источник вдохновения, посмотрите эту коллекцию тревел-фото от авторов Depositphotos, на которых запечатлены чудеса Латинской Америки. Каждое изображение наполнено атмосферой этого колоритного региона, богатого на контрасты.

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Начнем наше путешествие по Латинской Америке с Боливии. Соль-де-Маньяна («утреннее солнце» в переводе с испанского) — геотермальная область, расположенная на высоте более 4 800 м над уровнем моря. Это часть вулканического комплекса Альтиплано-Пуна с многочисленными грязевыми озерами и бассейнами.

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Население стран Латинской Америки — носители самых разных генов. Здесь потомки ацтеков и инков смешались с европейскими колонистами и африканцами. Похожие процессы происходили и в культуре. Поэтому национальные карнавалы, костюмы и танцы — одни из главных достопримечательностей в таких странах, как Колумбия, Боливия и Бразилия.

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Если вы отправитесь в поход в Анды, альпаки и ламы будут встречаться на вашем пути чаще, чем местные жители. Перуанцы приручили этих животных более 6 000 лет назад. Сегодня их активно разводят в высокогорьях Южной Америки, включая регионы Перу, Эквадора, Чили и Боливии. Европейцы называли лам верблюдами Нового Света.

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Торрес-дель-Пайне — огромный национальный парк в высокогорье Чили, где туристы могут ощутить дух Патагонии. Здесь умеренный климат, поэтому даже летом температура редко поднимается выше 11 °C. Традиционный походный маршрут на Торрес-дель-Пайне занимает от 5 до 10 дней и проходит через многочисленные скалистые горы, живописные ледники, фьорды и голубые озера.

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Эти фотографии также были сняты в национальном парке Торрес-дель-Пайне в Чили. Вы можете хорошо рассмотреть величественные скалы Куэрнос-дель-Пайне, которые доминируют в панораме местного ландшафта. Национальный парк (Торрес-дель-Пайне означает «голубые башни») назван в честь этих скал. Горы достигают 3 000 м в высоту.

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До недавнего времени пустыня Атакама (Десьерто-де-Атакама) считалась самым засушливым местом на планете, так как более 4 веков здесь не было сильных дождей. За последнее десятилетие изменение климата привело к цветению более 200 видов растений в этой пустыне. Рука пустыни — известная скульптура рядом с шоссе, которое проходит через территорию Атакамы.

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В 2017 году туристы могли сильно удивиться, увидев 2 брошенных пассажирских самолета среди пальм в городе Лома-Гранде в центральной части Парагвая. Сегодня это часть развлекательной инфраструктуры местного отеля: посетители могут снять номер с видом на самолет, поплавать в бассейне прямо перед ним и даже пообедать внутри.

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Водопады Игуасу — комплекс из 275 водопадов на одноименной реке. Этот удивительный природный объект находится на границе между Бразилией и Аргентиной. Водопады Игуасу разделены несколькими островами, добраться до которых можно по маленьким мостам (их общая протяженность более 2 км). Самый высокий водопад достигает 82 м, а высота местных скал — 260 м, поэтому вы можете наслаждаться видом сверху.

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В Рио-де-Жанейро есть множество вещей, достойных вашего внимания, но мы рекомендуем начать знакомство с городом с канатной дороги на гору Сахарная Голова. Трудно поверить, что этот фуникулер был открыт более 100 лет назад и стал третьим инженерным сооружением подобного рода в мире. Из вагона можно наслаждаться захватывающими видами на город, острова и океан.

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Ла-Бока — известный жилой район Буэнос-Айреса с удивительной историей. Именно в этом месте Педро де Мендоса основал столицу Аргентины. Здесь же был построен первый порт Буэнос-Айреса (хотя позже его перенесли). Последний этап истории Ла-Бока связан с поселившимися здесь итальянскими иммигрантами. У них есть традиция красить дома в разные цвета. Большинство местных жителей были бедными, поэтому им не хватало краски одного цвета и они использовали разные.

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Лагуна-Колорада — минеральное озеро в Боливии, которое имеет нежно-розовый цвет благодаря минералам. Это озеро находится на территории национального парка и привлекает туристов не только необычным оттенком, но и своими обитателями. Здесь живут знаменитые розовые фламинго Джеймса, а также андские и чилийские фламинго. Если вам повезет, вы сможете увидеть их брачные игры.

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Мачу-Пикчу — один из самых загадочных древних городов Латинской Америки. Ученые считают, что инки построили это поселение в начале XV века, но вскоре оно было заброшено. Город оставался забытым в течение 4 столетий, пока профессор Хайрам Бингем не открыл его в начале XX века. Помимо самого города, до наших дней сохранилась и древняя дорога инков.

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Терракотовый дом (Casa Terracota) — это современное здание, построенное в деревне Вилья-де-Лейва в Колумбии местным архитектором по имени Октавио Мендоса. Он использовал уникальную технологию: дом, как и все элементы мебели, сделаны из глины. Архитектор называет свое творение «самым большим гончарным произведением в мире».

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Находясь в Сукре, сложно поверить, что вы в столице Боливии. Это уютный колониальный город, который выглядит умиротворенно в любое время года. Сукре расположен в зеленой долине и окружен живописными горами. Климат здесь мягкий, а улицы узкие и по-европейски тихие. На закате оранжевые черепичные крыши выглядят еще эффектнее, чем днем.

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Гуахиру можно назвать райским регионом Колумбии. Это одно из основных мест в мире для обучения кайтсерфингу. Здесь же находится и самая северная точка южноамериканского континента (мыс Гальинас). Туристы приезжают сюда, чтобы отдохнуть в лагунах, окруженных пальмами.

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Путешествие по Южной Америке особенно порадует тех, кто увлекается фотосъемкой дикой природы. Здесь встречается множество уникальных животных, в том числе птиц. Большой тукан, королевский пингвин, гиацинтовый ара и галапагосский альбатрос — самые популярные птицы на континенте. Эквадор — одно из лучших мест для орнитологических туров в Южной Америке, так как здесь обитает 27 эндемичных видов птиц.

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Ледник Перито-Морено находится в аргентинской части Патагонии. Это третий по величине запас пресной воды в мире. Если очень повезет, вы сможете увидеть здесь интересное явление. Примерно каждые 5 лет ледник спускается к озеру Лаго-Архентино и создает дамбу. Вода в озере может подняться на 30 м, а затем прорваться через ледяную плотину.