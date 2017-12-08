Посмотрите, как выглядела реклама 27 известных брендов в прошлом

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Реклама зародилась очень давно — примерно в одно время с торговлей. А первым толчком к ее массовому распространению стало книгопечатание. Естественно, что за столь продолжительный период она претерпела уйму изменений. Да что там, реклама одного и того же бренда в разные годы выглядела совершенно не одинаково. Судите сами.

AdMe.ru нашел несколько старых реклам известных компаний и показывает их вам, чтобы вместе поностальгировать.