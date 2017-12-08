Посмотрите, как выглядела реклама 27 известных брендов в прошлом
Реклама зародилась очень давно — примерно в одно время с торговлей. А первым толчком к ее массовому распространению стало книгопечатание. Естественно, что за столь продолжительный период она претерпела уйму изменений. Да что там, реклама одного и того же бренда в разные годы выглядела совершенно не одинаково. Судите сами.
AdMe.ru нашел несколько старых реклам известных компаний и показывает их вам, чтобы вместе поностальгировать.
1. Coca-Cola, 1890-е
1918
1919
2. Шоколад Nestle, 1927
1910
3. Косметика Max Factor, 1958
4. Шампанское Mumm, 1920-е
5. Когда-то кеды были обувью для баскетбола. Реклама Converse, 1961
6. Бритвы Philips, 1989
7. Автомобили Fiat, 1930-е
8. Мыло Palmolive, 1920-е
9. Виски J&B Rare. «Дерево удовольствия», 1972
10. Шоколад Lindt, 1880
11. Джинсы Levi’s, середина XX века
12. Порошок Persil, видимо, «стирает как по волшебству», 1908
13. Батончик Mars, 1957
14. Lacoste, 1980
15. Пиво Heineken, 1950-е
16. 7Up, 1957
17. «Mentos помогает людям придумывать идеи», 2004
18. Apple, 1979
19. Schweppes, 1908
20. «Печенье Оrео — раскрой и лизни», 1950
21. Крем Nivea, 1936
22. Порошок Тide, 1950
23. Жвачки Wrigley — Juicy Fruit, середина XX века
24. KitKat, 1930-е
25. Сигареты LM, 1964
26. Revlon, 1952
27. McDonald’s — в те времена, когда поесть вне дома было чем-то особенным, 1960-е
Фото на превью wikimedia, macmothership