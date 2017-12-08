Посмотрите, как выглядела реклама 27 известных брендов в прошлом

Реклама зародилась очень давно — примерно в одно время с торговлей. А первым толчком к ее массовому распространению стало книгопечатание. Естественно, что за столь продолжительный период она претерпела уйму изменений. Да что там, реклама одного и того же бренда в разные годы выглядела совершенно не одинаково. Судите сами.

AdMe.ru нашел несколько старых реклам известных компаний и показывает их вам, чтобы вместе поностальгировать.

1. Coca-Cola, 1890-е

1918

1919

2. Шоколад Nestle, 1927

1910

3. Косметика Max Factor, 1958

4. Шампанское Mumm, 1920-е

5. Когда-то кеды были обувью для баскетбола. Реклама Converse, 1961

6. Бритвы Philips, 1989

7. Автомобили Fiat, 1930-е

8. Мыло Palmolive, 1920-е

9. Виски J&B Rare. «Дерево удовольствия», 1972

10. Шоколад Lindt, 1880

11. Джинсы Levi’s, середина XX века

12. Порошок Persil, видимо, «стирает как по волшебству», 1908

13. Батончик Mars, 1957

14. Lacoste, 1980

15. Пиво Heineken, 1950-е

16. 7Up, 1957

17. «Mentos помогает людям придумывать идеи», 2004

18. Apple, 1979

19. Schweppes, 1908

20. «Печенье Оrео — раскрой и лизни», 1950

21. Крем Nivea, 1936

22. Порошок Тide, 1950

23. Жвачки Wrigley — Juicy Fruit, середина XX века

24. KitKat, 1930-е

25. Сигареты LM, 1964

26. Revlon, 1952

27. McDonald’s — в те времена, когда поесть вне дома было чем-то особенным, 1960-е

Фото на превью wikimedia, macmothership

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12 Комментарии
  • 8 декабря 2017
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