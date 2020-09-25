26 фантастических снимков звездного неба

= Партнерский пост AdMe.ru и Depositphotos =

Астрофотография — один из самых молодых жанров фотоискусства. Хотя первый снимок Луны был сделан еще в 1840 году, только в XX веке оборудование стало достаточно технологичным, чтобы запечатлеть космические просторы. Современные камеры для съемки планет, звезд, комет и других астрономических объектов «видят» гораздо больше, чем наши глаза. Depositphotos приглашает вас в увлекательное космическое путешествие. Посмотрите подборку лучших кадров профессиональных фотографов, которые любят наблюдать за звездами и исследовать мир.

Если вам приходилось путешествовать по диким уголкам Европы в летнюю звездную ночь, вы наверняка видели Млечный Путь. Земля находится на самом краю галактики, поэтому ночью мы можем наблюдать на небе большую часть Млечного Пути. Современные астрофизики считают, что в центре нашей галактики расположено огромное скопление черных дыр.

Как астрофотографам удается сделать снимки объектов, излучающих так мало света и почти невидимых невооруженным глазом? Секрет в длинной выдержке и штативах, которые позволяют объективу поворачиваться к объектам, компенсируя скорость вращения Земли. На этих снимках видно, что происходит, когда в кадр попадают другие движущиеся объекты.

Не все астрофотографии цветные. Если астрономический объект расположен очень далеко и его фотоны с трудом достигают Земли, фотограф может использовать электронный телескоп вместо обычного объектива. На первом снимке мы видим изображение туманности Полумесяц, полученное с помощью цифрового телескопа. Она находится на расстоянии около 5 000 световых лет от нашей планеты. На втором фото те же космические объекты, но уже в цвете.

Луна — астрономический объект, который легче всего запечатлеть, ведь она находится на расстоянии 384 400 км от поверхности Земли. Для съемки падающих звезд фотографам нужно использовать длинную выдержку, чтобы уловить как можно больше фотонов. В случае с Солнцем все наоборот. Чтобы снять полное солнечное затмение, фотографам необходимы светорегуляторы и фильтры.

Северное сияние относительно легко запечатлеть, даже если у вас нет объектива, пропускающего много света, и камеры с отличным сенсором. Самое сложное в съемке северного сияния — оказаться в нужном месте в нужное время. Сфотографировать его можно с 22:00 до 3:00 в северных широтах, близких к полярному кругу. Северное сияние видно только в ясную погоду.

Возможности астрофотографии ограничены оборудованием, которое используют фотографы, и его местонахождением. Даже хорошая фотоматрица и объектив телескопа при съемке с городской крыши покажут не более 10 % своего потенциала. Чтобы запечатлеть отдаленные объекты, нужны астрономический объектив, установка, которая позволяет следить за небесными телами и настроена на Полярную звезду, а также высокая светочувствительность.

Конская Голова — самая загадочная и отчетливо различимая темная туманность, которую видно с Земли. Она находится недалеко от Ориона (375 световых лет от нашей планеты) и образована из газовых масс, отделяющихся от этой звезды. Именно туманность Конская Голова дает нам представление о том, как звезды рождаются. Светящиеся участки вокруг силуэта головы лошади — молодые звезды.

Астрофотография хороша тем, что фотографу не нужно все время смотреть в объектив. Обычно рабочий процесс выглядит так: фотограф настраивает камеры и ждет проявления изображения в палатке или у костра в компании друзей.

В последние годы астрофотография привлекла многих фотографов-любителей, которые ранее специализировались на пейзажной съемке и панорамах. Все дело в том, что современное фотооборудование достаточно светочувствительно, чтобы запечатлеть звездное небо без оптического телескопа. Вот что получается, когда вы объединяете пейзажную и астрофотографию.

Обсерватория Мауна-Кеа на Гавайях — идеальное место для изучения неба и редких атмосферных явлений. Ее здание находится на высоте около 4 000 м над уровнем моря и оборудовано таким образом, что фотографы и исследователи могут проводить там недели и даже месяцы.

Эти фотографии напоминают «Звездную ночь» — одну из самых известных картин Ван Гога, созданную им в 1889 году.

Астрофотография дает нам ощущение того, что Земля крошечная по сравнению с галактиками, далекими туманностями и черными дырами. Этой теме посвящен самый масштабный футурологический роман в жанре научной фантастики под названием «Последние и первые люди: История близлежащего и далекого будущего» Олафа Стэплдона.

Этот снимок был сделан около действующего вулкана Бромо. Из-за его постоянной активности и дыма возле горы нет населенных пунктов, а значит, уровень светового загрязнения здесь очень низкий. Когда Бромо на некоторое время успокаивается, индонезийские фотографы получают возможность запечатлеть великолепные пейзажи со звездным небом и горными вершинами.

Озеро Пауэлл — искусственный водоем, созданный в штатах Аризона и Юта для водоснабжения в периоды засухи. Озеро расположено в древнем каньоне, стены которого высечены потоками ветра. Дамба Глен-Каньон привлекает как кинематографистов (здесь снимали «Прогулки с монстрами», «Гравитацию», «Эволюцию» и многие другие фильмы), так и любителей астрофотографии.

Мысли напоследок