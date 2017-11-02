23 примера очень крутой рекламы, которую вы точно оцените по достоинству

Реклама — двигатель прогресса. Но иногда маркетологи бывают сверхкреативными, и тогда рождается действительно крутой продукт.

AdMe.ru подобрал для вас примеры именно такой работы.

1. На самом деле лучше не писать СМС за рулем — предупреждает похоронное бюро.

2. Для сияющей улыбки

3. Ваши дети трогают все, пока вы не смотрите

4. Эта паста так вкусна, что вы не сможете оторваться

5. В этом авто едет профессионал

6. Пусть дети сами платят за учебу

7. Наглядно и с юмором

8. Когда легко объяснить любимому человеку, куда идешь

9. Здесь нет рекламы

10. Надо спешить

11. Чудесное преображение

12. Выбор без выбора

13. У растительности нет шансов

14. Главное — правильно представить

15. Варится с любовью

16. Проверь тягу

© ОЛЕК'С  

17. Только натуральные цвета

18. Если они могут, почему не можете вы?

19. Прощай, целлюлит

20. Хороший обмен

21. Опасная работа

22. Разный объем памяти

23. На рейсе Iberia 23 октября по салону покатились тележки с Samsung Galaxy Note 8. Новые смартфоны раздали всем пассажирам на борту бесплатно

8 На склад!
7 Комментарии
  • 2 ноября 2017
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