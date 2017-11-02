23 примера очень крутой рекламы, которую вы точно оцените по достоинству

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Реклама — двигатель прогресса. Но иногда маркетологи бывают сверхкреативными, и тогда рождается действительно крутой продукт. AdMe.ru подобрал для вас примеры именно такой работы.

1. На самом деле лучше не писать СМС за рулем — предупреждает похоронное бюро.

2. Для сияющей улыбки

3. Ваши дети трогают все, пока вы не смотрите

4. Эта паста так вкусна, что вы не сможете оторваться

5. В этом авто едет профессионал

6. Пусть дети сами платят за учебу

7. Наглядно и с юмором

8. Когда легко объяснить любимому человеку, куда идешь

9. Здесь нет рекламы

10. Надо спешить

11. Чудесное преображение

12. Выбор без выбора

13. У растительности нет шансов

14. Главное — правильно представить

15. Варится с любовью

16. Проверь тягу

17. Только натуральные цвета

18. Если они могут, почему не можете вы?

19. Прощай, целлюлит

20. Хороший обмен

21. Опасная работа

22. Разный объем памяти