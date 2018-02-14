23 фото, после просмотра которых вы уже не будете такими доверчивыми

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Хотите посмотреть на примеры самого вопиющего обмана, с которым встречаются ничего не подозревающие покупатели каждый день? Или увидеть примеры того, как наши ожидания разбиваются о реальность? Тогда эта статья как раз для вас.

AdMe.ru предлагает посмотреть вместе на разоблачения и больше на эту удочку не попадаться.

Не доверяйте клоуну

Аттракцион невиданной щедрости

Когда производитель предлагает действительно диетическую еду

Это ответ на вопрос, зачем вообще читать состав продукта

Крем для тех, кто любит сюрпризы

С этой пандой явно что-то не так

Котозавры или динокоты?

А что, так даже забавнее

Ну почти

Если не присматриваться, не отличишь от картинки

Ох уж эти интернет-магазины

Для тех, кто обожает бортики от пиццы

Когда до совершенства оставалось совсем чуть-чуть

«Зато мой хомячок будет в восторге от своего личного бассейна. Только для него он и годится»

Секрет крутых волос в рекламе раскрыт

А выглядело так многообещающе

«Когда так делают с рожком мороженого, я терплю, но вермишель?!»

Вот такую сырную пиццу предлагают в круизе. Приятного аппетита

Тайный сговор строителей и производителей бижутерии выглядит вот так

«Так во что же я играю?»

Эй, Gillette, а зачем еще 2 ячейки?

Трейдеры на Уолл-стрит

Технологии третьего тысячелетия

Бонус: когда капельку соврал в резюме

А какие у вас есть примеры того, как нас обманывают? Поделитесь с нами в комментариях.