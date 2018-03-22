22 случая, когда маркетинг вас приятно удивит

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Часто слово «маркетинг» ассоциируется с надувательством, но это не всегда так. Добросовестные компании и талантливые специалисты в области рекламы могут создавать по-настоящему полезные и крутые вещи.

Мы в AdMe.ru собрали для вас примеры заботливого маркетинга, которые хотелось бы встречать почаще.

Импортер Mini в Беларуси ночью почистил от снега автомобили, приятно удивив владельцев

Билборд из 2 000 бесплатных сэндвичей в свободном доступе для прохожих

Мусорные баки в Копенгагене расположены под углом, чтобы велосепедисты могли выбросить мусор время езды

Выбери стаканчик, рассказав о своих намерениях на вечеринке

«Есть пара», «Ищу секса», «Надоело одиночество», «Все сложно».

В торговом центре можно бесплатно зарядить телефон, крутя педали

Крючки в примерочной, которые помогают разделить вещи на подходящие и не очень

На обратной стороне газеты напечатали узоры, чтобы ее можно было использовать как упаковку для подарков

Будки для собак в одном из супермаркетов в Копенгагене

А в этом супермаркете питомца можно взять с собой, для этого в тележке есть отдельное место

Крышка на банке с таблетками показывает, когда она была открыта в последний раз, что позволяет без труда отсчитывать время приема лекарства

Зубочистка в пакете с вяленой говядиной

Этот пакет с чипсами можно раскрыть ниже, чтобы комфортно есть со дна

Сортировка бананов в зависимости от созревания

Этот автомат принимает плату пластиковыми бутылками вместо денег

Лупа в аптеке для покупателей с плохим зрением

А вы бы за кого проголосовали?

«Который Джастин? Бибер или Тимберлейк?»

Кафе раздает бесплатное удобрение, изготовленное из использованного кофе

Пиццерия вывесила таблички, чтобы клиенты могли выбрать подходящий размер пиццы

Кафе в Польше предлагает посетителям напоить своих питомцев

«Вода для твоего четвероногого».

Кокос с открывашкой

В этом ресторане можно почистить зубы, прополоскать рот и даже увлажнить кожу кремом

Ну... тоже сервис

А в вашем городе есть примеры заботливого маркетинга? Расскажите в комментариях.