22 случая, когда маркетинг вас приятно удивит
Часто слово «маркетинг» ассоциируется с надувательством, но это не всегда так. Добросовестные компании и талантливые специалисты в области рекламы могут создавать по-настоящему полезные и крутые вещи.
Мы в AdMe.ru собрали для вас примеры заботливого маркетинга, которые хотелось бы встречать почаще.
Импортер Mini в Беларуси ночью почистил от снега автомобили, приятно удивив владельцев
Билборд из 2 000 бесплатных сэндвичей в свободном доступе для прохожих
Мусорные баки в Копенгагене расположены под углом, чтобы велосепедисты могли выбросить мусор время езды
Выбери стаканчик, рассказав о своих намерениях на вечеринке
«Есть пара», «Ищу секса», «Надоело одиночество», «Все сложно».
В торговом центре можно бесплатно зарядить телефон, крутя педали
Крючки в примерочной, которые помогают разделить вещи на подходящие и не очень
На обратной стороне газеты напечатали узоры, чтобы ее можно было использовать как упаковку для подарков
Будки для собак в одном из супермаркетов в Копенгагене
А в этом супермаркете питомца можно взять с собой, для этого в тележке есть отдельное место
Крышка на банке с таблетками показывает, когда она была открыта в последний раз, что позволяет без труда отсчитывать время приема лекарства
Зубочистка в пакете с вяленой говядиной
Этот пакет с чипсами можно раскрыть ниже, чтобы комфортно есть со дна
Сортировка бананов в зависимости от созревания
Этот автомат принимает плату пластиковыми бутылками вместо денег
Лупа в аптеке для покупателей с плохим зрением
А вы бы за кого проголосовали?
«Который Джастин? Бибер или Тимберлейк?»
Кафе раздает бесплатное удобрение, изготовленное из использованного кофе
Пиццерия вывесила таблички, чтобы клиенты могли выбрать подходящий размер пиццы
Кафе в Польше предлагает посетителям напоить своих питомцев
«Вода для твоего четвероногого».
Кокос с открывашкой
В этом ресторане можно почистить зубы, прополоскать рот и даже увлажнить кожу кремом
Ну... тоже сервис
А в вашем городе есть примеры заботливого маркетинга? Расскажите в комментариях.
Фото на превью pikabu