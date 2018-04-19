20 забавных примеров того, как неизвестные бренды маскируются под известные

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Недобросовестные производители стараются заработать за счет популярных брендов, маскируя свой товар под оригиналы. Конечно, этим уже никого не удивишь, но снова увидеть попытки хитрых маркетологов подделать знаменитый логотип или дизайн упаковки определенно стоит.

AdMe.ru собрал 20 подделок, которые явно напоминают другие товары, вызывая при этом лишь улыбку.

Даже рисунок на кнопках справа поддельный

Целая коллекция пародий

Попробуйте вслух произнести. Зашли бы туда перекусить?

Черепашки мутировали так, что их уже не узнать

Симпсоны из параллельной реальности

А ведь с первого взгляда и не отличить от оригинала

Оказывается, у Полковника Сандерса существует азиатский кузен

Как и у Микки Мауса, но только в Бразилии

В Таиланде продается пародия на одежду марки Supreme, правда со странным названием

А тут вроде бы все в порядке. Вроде бы...

Как только Google не обзывают

Как вам клон диснеевской Моаны? Моамр от «Дринсес»

Устроим маленький тест на внимательность? Кто из вас помнит слоган компании Nike?

Виски «Джонс Дафни»

Новый KitKat. А нет, KatKot

Подделка LEGO: Star Wnrs от LEPIN

Была «Рита», стала «Рома»

Всё в этой обуви не так

Почти один в один

Убрать/ заменить пару букв, и почти не отличишь от оригинала