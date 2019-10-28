20 упаковок со смыслом, которые точно обратят на себя внимание

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Когда ассортимент товаров на полках магазинов огромен, приходится привлекать покупателей не только эффектной рекламой и качеством продукта, но и упаковкой, которую невозможно не заметить. Так появляются бутылки для гелей для душа в виде микрофона, коробки конфет в виде шахмат и даже цветных мелков, реалистичные палитры джемов.

Мы в AdMe.ru купили бы любой товар из этой подборки благодаря неординарному оформлению. А вы?

Ушные палочки в виде портрета Ван Гога

Упаковка попкорна в виде хлопушки

Салфетки имитируют дым из трубы, бумагу в печатной машинке и даже фонтан кита

Водонепроницаемые резиновые сапоги в говорящей коробке

Шнурок выглядит как червяк в клюве птицы

Коробка шоколадных конфет, которая превращается в шахматную доску с фигурами

Покупатели в Китае часто уносят из магазинов 5-килограммовые мешки риса на руках, что и обыграли создатели упаковки

Свежие овощи в упаковке в форме зонтика

Коробка с пастой и специями в виде скалки

Упаковка жвачки напоминает ротовую полость с зубами

Эффектный набор чайных пакетиков

Коробки из-под сыра, которые подчеркивают его натуральность

Упаковка геля для тех, кто обожает петь в душе

Разноцветный шоколад, которым можно рисовать

С каждой выкуренной сигаретой морда панды превращается в череп

Реалистичная палитра джемов

Упаковка для очков в виде портрета

Название бренда, «Осьминог», эффектно обыграли при помощи крышки бутылки

Pepsi выпустила 2-литровые бутылки в виде гантелей, которые смело можно использовать вместо настоящих

Такая упаковка соевого молока призвана доказать, что оно ничуть не хуже коровьего

А у вас возникали идеи, как оформить обычный товар, чтобы за него сразу зацепился взгляд в магазине? Расскажите нам о них!