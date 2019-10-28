20 упаковок со смыслом, которые точно обратят на себя внимание
Когда ассортимент товаров на полках магазинов огромен, приходится привлекать покупателей не только эффектной рекламой и качеством продукта, но и упаковкой, которую невозможно не заметить. Так появляются бутылки для гелей для душа в виде микрофона, коробки конфет в виде шахмат и даже цветных мелков, реалистичные палитры джемов.
Мы в AdMe.ru купили бы любой товар из этой подборки благодаря неординарному оформлению. А вы?
Ушные палочки в виде портрета Ван Гога
Упаковка попкорна в виде хлопушки
Салфетки имитируют дым из трубы, бумагу в печатной машинке и даже фонтан кита
Водонепроницаемые резиновые сапоги в говорящей коробке
Шнурок выглядит как червяк в клюве птицы
Коробка шоколадных конфет, которая превращается в шахматную доску с фигурами
Покупатели в Китае часто уносят из магазинов 5-килограммовые мешки риса на руках, что и обыграли создатели упаковки
Свежие овощи в упаковке в форме зонтика
Коробка с пастой и специями в виде скалки
Упаковка жвачки напоминает ротовую полость с зубами
Эффектный набор чайных пакетиков
Коробки из-под сыра, которые подчеркивают его натуральность
Упаковка геля для тех, кто обожает петь в душе
Разноцветный шоколад, которым можно рисовать
С каждой выкуренной сигаретой морда панды превращается в череп
Реалистичная палитра джемов
Упаковка для очков в виде портрета
Название бренда, «Осьминог», эффектно обыграли при помощи крышки бутылки
Pepsi выпустила 2-литровые бутылки в виде гантелей, которые смело можно использовать вместо настоящих
Такая упаковка соевого молока призвана доказать, что оно ничуть не хуже коровьего
А у вас возникали идеи, как оформить обычный товар, чтобы за него сразу зацепился взгляд в магазине? Расскажите нам о них!
Фото на превью Yu Chen / Behance