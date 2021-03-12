20+ товаров, которые все привыкли считать зарубежными, а они сделаны у нас в стране

Сами того не замечая, мы каждый день пользуемся товарами, произведенными в России, хотя можем быть уверены в том, что они из-за рубежа. Взять хотя бы кофе Jardin, от чашечки которого многие из нас не откажутся по утрам, или же канцтовары Erich Krause, прославившиеся своим высоким качеством. Однако если бренд из России, это вовсе не означает, что он априори плохой. Ведь некоторые из российских товаров могут дать фору многим зарубежным производителям.

Мы в AdMe.ru были несколько обескуражены российским происхождением некоторых марок, о которых всегда привыкли думать, что они зарубежные.

1. Erich Krause

«Важна каждая мелочь» — под таким слоганом вот уже на протяжении нескольких десятилетий работает Erich Krause. Компания принадлежит российскому «Офис премьеру». Самая узнаваемая в России марка канцелярских товаров была создана в 1996 году. Интересно, что она названа в честь немецкого художника, жившего с 1886 по 1954 год.

2. BORK

По данным одного из опросов, 70 % людей уверены, что техника BORK немецкая. Однако это не совсем так. Историю BORK принято отсчитывать с 2001 года, когда сеть магазинов «Технопарк» решила создать собственный бренд премиум-класса. Компанию зарегистрировали в Германии, однако штаб-квартира находится в Москве, а большую часть техники производят в Китае. В 2006 году BORK стала спонсором чемпионата мира по футболу, а также неоднократно признавалась лучшей российской маркой.

3. Carlo Pazolini

Обувь от Carlo Pazolini найдется даже у светской львицы Пэрис Хилтон, ведь эта российская марка довольно популярна не только у себя на родине, но и за рубежом. Компания была основана Ильей Резником в 1990 году. Изначально это был небольшой бизнес по пошиву обуви, однако спустя десяток лет обувь Carlo Pazolini начала заполнять не только российские, но и зарубежные прилавки. Сегодня продукцию этой марки можно найти в России, на Украине, в Азербайджане, Молдове и Италии.

4. Ralf Ringer

Прежнее название российского бренда Ralf Ringer — «Торговый дом „Белка“». Он был создан в 1996 году предпринимателем Андреем Бережным. Изначально обувь шилась лишь на муромской фабрике «Буревестник», позднее производство наладили на фабриках в Москве и Московской области. Для изготовления обуви используется кожа, произведенная в России, Италии, Аргентине, Испании. По всей России насчитывается более 150 розничных магазинов Ralf Ringer.

5. Zinger

Российская компания Zinger, специализирующаяся на производстве инструментов для маникюра и педикюра, не имеет ничего общего с немецкой Singer («Зингер»), которая славится своими швейными машинками. Российский бренд был основан в 1998 году в Санкт-Петербурге. Собственно, и сейчас там находится центральный офис компании и сосредоточено производство. Ножницы Zinger очень любят подделывать, поэтому большое внимание уделяется качественной упаковке товара, взглянув на которую покупатель сможет определить, что это истинный Zinger.

6. STELS

STELS — марка российского холдинга «Веломоторс», который был основан в 1996 году братьями Александром и Юрием Начевкиными. Первые велосипеды STELS сошли с конвейера в 2003 году и практически сразу завоевали любовь российских потребителей. На сегодняшний день Жуковский велозавод — единственный в стране с максимальным уровнем автоматизации производства. А большая часть процесса и контроль качества продукции осуществляются на роботизированных станках в Германии, Японии и Голландии.

7. Grand di Pasta

Макароны Grand di Pasta также изготавливаются в России под началом ОАО «Макфа». Сами производители уверяют, что макаронные изделия созданы в лучших итальянских традициях, так что неудивительно, что продукция завоевала любовь российских потребителей.

8. Mr. Ricco

Mr. Ricco — детище Казанского жирового комбината. В 1998 году был выпущен майонез «Ласка», однако он не пользовался большой популярностью. В 2003 году провели ребрендинг продукции — так майонез «Ласка» превратился Mr. Ricco. Практически сразу же марка стала популярной, а впоследствии под этим брендом начали выпускать кетчупы и различные соусы.

9. O’stin

Бред повседневной одежды O’stin был создан в 2003 году компанией «Спортмастер». Первый магазин был открыт в Москве, позднее они начали появляться по всей стране. На сегодняшний день сеть O’stin представлена более чем 720 розничными точками. Продукция изготавливается в Китае под контролем российских представителей торговой марки.

10. R.O.C.S.

R.O.C.S. принадлежит торгово-промышленной группе компаний «Диарси», которой руководит кандидат медицинских наук Светлана Матело. Завод этой компании находится в экологически чистом месте, в Ступинском районе Московской области. Продукция R.O.C.S. сертифицирована в ЕС и продается не только в России, но и в Англии, Японии, Германии, Финляндии, Турции и во многих других странах.

11. ABBYY

Идея создания электронного переводчика возникла у студента МФТИ Давида Яна во время лекции по французскому языку, во время которой ему было лень искать необходимые слова в громоздком словаре. Впоследствии он разработал программу ABBYY (1990), которая в 1997 году вышла на международный уровень. Сегодня продукцией ABBYY пользуются более чем в 200 странах.

12. SELA

Сеть магазинов SELA принадлежит российской компании Melon Fashion Group, которая также владеет марками Zarina, Love Republic и befree. 1996 год считается годом рождения SELA, когда братья Борис Остроброд и Аркадий Пекаревский в Санкт-Петербурге открыли первый магазин с одеждой. Изначально качество вещей оставляло желать лучшего, однако с открытием собственного производства в Китае ситуация изменилась. С 1998 года магазины SELA начали появляться по всей России, Беларуси и Казахстану, и сегодня их уже насчитывается более 130.

13. BiMax

Порошок BiMax выпускает Nefis Cosmetics — один из крупнейших производителей бытовой химии в России. Предприятие было основано в 1855 году, а порошок BiMax в их ассортименте появился в 2002 году. Моющее средство производится по технологии и на оборудовании итальянской компании Ballestra.

14. SAVAGE

Компания SAVAGE была основана в 2000 году. В первое время ассортимент магазинов SAVAGE включал в себя лишь женскую и мужскую верхнюю одежду, однако впоследствии линейка товаров заметно расширилась. Разработкой дизайна одежды занимаются в России, а изготавливается она в Китае. В переводе с французского savage означает «дикий, необузданный», а сами создатели бренда раскладывают название по буквам: «С» — «свобода», «А» — «активность», «В» — «возможность», «А» — «актуальность», «Ж» — «жизнь».

15. Dolce Milk

Косметические флакончики с оригинальным дизайном уже давно завоевали любовь публики. Однако мало кто знает, что марка Dolce Milk была разработана более 10 лет назад российской компанией «Лорен Косметик» по специальному заказу российской сети магазинов «Л`Этуаль», так что приобрести продукцию можно только там.

16. Greenfield

Чай Greenfield также является детищем отечественного производителя. Его выпускает компания «Орими Трейд» — один из гигантов российского рынка горячих напитков. «Орими Трейд» была основана в 1994 году, а чай Greenfield впервые представлен в 2003 году. Сегодня под брендом Greenfield выпускается большое множество чаев — как рассыпных, так и пакетированных.

17. Jardin

Премиальный кофе Jardin выпускает компания «Орими Трейд». На сайте компании утверждается, что каждая 3-я чашка чая и натурального обжаренного кофе, выпиваемая в России, — продукция «Орими Трейд». Помимо растворимого кофе в ассортименте Jardin можно найти молотый, зерновой, молотый кофе в растворимом и молотый кофе в алюминиевых капсулах.

18. HILLTOP

В переводе с английского hilltop означает «вершина холма». Идея создания чая в подарочных упаковках родилась у руководителя компании во время путешествия по странам Юго-Восточной Азии, где к чаю особое отношение. Так, уже на протяжении более 20 лет HILLTOP занимает особое место в культуре гастрономических поздравлений в России.

19. Faberlic

В 1997 году в России появилась косметическая компания «Русская линия», которая в 2001 году получила название Faberlic. Если изначально марка ориентировалась на производство исключительно косметической продукции, то позднее представила линейку женской и детской одежды. В 2015 году Faberlic поставила рекорд: новая коллекция женской одежды продавалась со скоростью 1 платье в секунду.

20. TERVOLINA

История TERVOLINA берет свой отсчет с 1992 года. Тогда компания начинала как поставщик итальянской обуви в Россию. Позднее владельцы приняли решение открыть собственный магазин, который распахнул свои двери в 2001 году в Москве. Сегодня салоны обуви и аксессуаров TERVOLINA успешно работают по всей стране. На начало 2020 года их насчитывалось 80.

21. Dr. Körner

Продукты здорового питания марки Dr. Körner выпускаются с 2016 года торгово-производственной компанией «Хлебпром», которая функционирует с 1982 года. Изначально в линейке бренда Dr. Körner были представлены хлебцы, сегодня к ним добавились батончики, мюсли, каши, полезные чипсы и детские мини-хлебцы.