20 свежих «социалок», которые мы точно запомним надолго

57 1 58 15k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Первая социальная реклама увидела мир в 1906 году. Тогда ее творцы призывали защитить Ниагарский водопад от энергетических компаний. Сегодня создатели «социалок» поднимают не менее важные темы. Изменилось только то, что сейчас конкуренция за внимание людей куда жестче. Нужно запомниться, удивить, шокировать, понравиться за максимально короткий промежуток времени.

Мы в AdMe.ru любим рекламу именно за этот вау-эффект, поэтому сохраняем себе ее лучшие примеры. Именно такие и представлены в нашей свежей подборке.

1. «На дороге каждое аудиосообщение может стать последним. Не пользуйтесь телефоном во время вождения»

2. «Если это плохо для планеты, то это плохо и для вас»

3. «Кто из них настоящее чудовище?» Перестаньте носить мех

4. «Мы страдаем. Это и наш дом тоже»

5. «Курение убивает»

6. «Не теряйте путь к своей идее»

7. «Не все насилие является физическим»

«Куда ты собралась в этой одежде? Я здесь хозяин! Если не останешься со мной, не будешь ни с кем другим».

8. «Помогите детям с аутизмом, пока они не потерялись»

9. «Не позволяйте дорожному движению изменить вас»

10. Популяризация обмена книгами. «Кто-то может хотеть то, что есть у вас»

11. «У одиночества нет фильтра. Технологии могут показать старость, но они не могут гарантировать, что вы достигнете пожилого возраста в сопровождении семьи. Посетите своих родственников»

12. «После пропажи человека образуется куда большая пустота, чем кажется на первый взгляд»

13. Социальная реклама, которая призывает не пользоваться Instagram Stories во время вождения

14. «Трубочка — это оружие, откажитесь от него»

15. «Курение убивает океан. Один окурок может загрязнить до 500 л воды. Каждый год миллиарды окурков попадают в океан»

16. «Алессандра. В последний раз была здесь 9 лет назад. Будьте почаще онлайн в реальной жизни»

17. «Создавайте свои мечты. Из-за гендерных стереотипов женщины в Грузии боятся становиться инженерами»

18. «Выбрасываем за 1 секунду. Остается в земле на 450 лет»

19. «Одного дня недостаточно. Сделайте каждый час Часом Земли»

20. «Добро пожаловать в сибирские леса»

Вы можете вспомнить сильную социальную рекламу, которая проняла вас до мозга костей?