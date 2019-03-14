20 свежих «социалок», которые действуют как прививка от равнодушия

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В 1906 году Американская гражданская ассоциация призвала людей защитить Ниагарский водопад от энергетических компаний. Это была первая социальная реклама. Спустя больше чем 100 лет похожие некоммерческие сообщения трансформировались, стали куда профессиональнее и сильнее, но их суть осталась неизменной: привлечение внимания к проблемам нашего мира.

Мы в AdMe.ru внимательно следим за развитием рекламы и сохраняем для вас лучшие ее примеры. В этой подборке именно такие.

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