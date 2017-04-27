20 социальных реклам, которые достучатся до каждого

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Если реклама — двигатель торговли, то социальная реклама продвигает саму жизнь. Она будто отрезвляет и заставляет менять себя и мир вокруг. AdMe.ru собрал в этом посте несколько шедевральных «социалок», которые действительно заставляют о многом задуматься.

Не может быть извинений за насилие

Курение — это жестокое обращение с животными. У собак и кошек вдвое больше шансов заболеть раком, если их владелец курит

Людям с аутизмом так же сложно распознать выражение вашего лица, как вам — понять неизвестный язык

Вы можете это выключить. Они — нет

Танос 12? Вы никогда не узнаете, кто именно скрывается за этим «невинным» профилем в соцсети

Ремень для того, чтобы держать штаны, а не для того, чтобы запугивать детей

Своим молчанием вы вредите сами себе

Быть непристегнутым — все равно что держать в руках гранату

Природа не все может переварить

Не употребляйте антибиотики просто так. Это не лакомство

Его разрывает на части от недостатка любви. Постояннные оскорбления и пренебрежение родителей заставляют детей замыкаться в себе

Животные не могут быть переработаны. Пожалуйста, не мусорьте

Ненормально то, что это считается нормальным

2000 друзей в соцсетях. Не с кем поделиться мыслями о том, как надоела эта жизнь

В жизни бывают моменты, когда цвет кожи не имеет значения

Загрязнение убивает. Один сигаретный фильтр отравляет 500 литров морской воды

Пластиковый мусор способен испортить пляжную сцену любого фильма. Но природе он вредит еще больше

Не пиши СМС за рулем

Обратная сторона цирковых афиш

Разрушение природы — это разрушение жизни