20 снимков, которые покажут вам всю красоту макросъемки

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Если окружающий мир кажется вам немного однообразным и унылым, попробуйте посмотреть на него новым взглядом с помощью макросъемки. Эти завораживающие снимки демонстрируют, насколько красочным и потрясающим может быть наш мир. А чтобы самостоятельно освоить макрофотографию, вам понадобится лишь камера и макрообъектив. Авторы Depositphotos каждый день снимают сотни макрофото, которые можно рассматривать снова и снова. Хотите увидеть, как выглядят листья папоротника в пятикратном увеличении? А как насчет льда под микроскопом? Откройте для себя захватывающий мир макрофотографии.

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Встречайте паука-волка. Этих насекомых можно найти везде, кроме Антарктиды. Обычно они живут в лесу или возле водоемов.

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Еще одно широко распространенное насекомое — Saitis barbipes, или прыгающий паук. На макроснимках он выглядит устрашающе, но без специального объектива вы этого не увидите. По размеру прыгающий паук не превышает нескольких миллиметров.

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Возможно, вы слышали о тутовых шелкопрядах. Оказывается, есть также муравьи-ткачи, которые используют шелк, выделяемый их личинками, для постройки гнезд. В Африке и Южной Азии этих насекомых можно найти не только в лесах, но и в некоторых национальных блюдах.

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Посмотрите на бабочку-хвостатку вблизи. Упоминания об этих насекомых встречаются в античных поэмах, а также в легендах древней Британии. Хвостаток очень сложно увидеть в дикой природе, ведь они никогда не отдыхают с раскрытыми крыльями.

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Крыло бабочки состоит из прочного каркаса и мягких мембран. Присмотритесь к его пиксельной структуре, напоминающей старые монохромные дисплеи.

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Еще одно фото крыла бабочки, на котором видно, что оно полностью покрыто пыльцой.

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Представляем стрекозу — самое древнее насекомое, которое можно встретить в природе. Стрекозы обитают во всех странах мира и приносят нам большую пользу, так как поедают кровососущих насекомых.

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Это представитель вида Trithemis aurora, который обитает в Юго-Восточной Азии и на полуострове Индостан. В отличие от самцов (на фото), самки стрекоз этого вида имеют серо-зеленый оттенок и не сильно выделяются.

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Здесь вы можете рассмотреть кожу морской звезды. Эти создания любят проводить время на мягком и теплом морском дне, поэтому их легко заметить на пляжах Индо-Тихоокеанского региона.

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Так выглядит перламутровая раковина абалона. Этих моллюсков также называют морскими ушками и галиотисами. Их раковины очень ценятся и широко используются в ювелирном деле.

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Жуки-носороги — самые крупные из ныне живущих жуков и настоящие долгожители среди насекомых. Они могут вырастать до 15 см в длину и жить более 3 лет.

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Никого не порадует встреча со слепнем в теплый летний день. Ведь эти насекомые не только больно кусаются и пьют кровь, но и переносят опасные заболевания.

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А вот так гипнотически и немного устрашающе выглядит глаз слепня. Его взгляд можно сравнить со взглядом Моны Лизы. Но, в отличие от модели Леонардо да Винчи, это насекомое действительно следит за нами глазами.

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А если представить, что мы сами уменьшились до размеров насекомых? Посмотрите на этот огромный цветок с каплями росы. Одной будет вполне достаточно, чтобы утолить жажду.

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Еще одно огромное растение, покрытое каплями воды. С помощью макросъемки можно увидеть, что они образуют идеальные сферы.

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Вот так бы для нас выглядели цветы, будь мы размером с пчелу.

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Термин «макрофотография» используют для описания снимков, на которых изображены объекты в масштабе 1:1 или больше. Для них подойдет практически любая камера. Но, чтобы получить такое изображение, вам понадобится микроскоп с функцией фотографии.

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Вы бы догадались, что здесь изображена льдинка? Для этого фото также использовали микроскоп.

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Это не эффект фотофильтра. Так выглядит кварц титаниум аура. Этот минерал представляет собой гибрид кварца и самого твердого металла на Земле — титана.

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Макромир впечатляет волшебными цветами. Посмотрите на это павлинье перо, снятое на камеру.