20 случаев, когда ожидание вдребезги разбилось о жестокую реальность

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Жизнь частенько преподносит нам сюрпризы в виде вещей и ситуаций, которые мы никак не ожидали увидеть. Точнее говоря, ожидали, но совершенно другие. Вот, например, заказал по интернету одно, а получил непонятно что. Или купил продукт, потому что повелся на картинку на упаковке, а внутри оказалось сплошное разочарование.

AdMe.ru собрал 20 вещей и моментов, когда большое ожидание превратилось в горькое разочарование. А в конце мы приготовили мини-тест, где вам предстоит угадать, на какой части фотографии ожидание, а на какой — реальность.

20. Биг-Бен уже не тот

19. А ведь технически тут никакого обмана

18. Несоответствие продукта картинке на упаковке, видимо, стало нормой

17. И с этим нам всем придется смириться

16. «Пришла к мастеру маникюра с образцом рисунка, и она нарисовала какой-то крестик»

15. Вверху: проект въезда в подводный тоннель, который является частью моста Гонконг — Чжухай — Макао; внизу: практически завершенный объект. Найдите 100 отличий

14. «Поехал в Шотландию полюбоваться древними замками, и вот что я увидел»

13. «Меня зовут не Грут!»

12. Что-то эти маршмеллоу в форме единорога магией даже не пахнут

11. Почти половину коробки с печеньем Oreo занимает... воздух

10. «Заказала себе одежду на Amazon»

9. «Моя подруга увидела в интернете фотографию бамбукового моста на рисовом поле и поехала в Таиланд, чтобы увидеть это вживую. Но оказалось, что там была засуха»

8. «Хотели на празднике увидеть динозавра Барни, а увидели какое-то чудище»

7. Русский размах. Щедрая душа

6. Похоже, Эверест (персонаж мультсериала «Щенячий патруль») замерзла в горах

5. Надо быть готовым к тому, что покупка одежды через интернет — это всегда лотерея

4. Наверное, производитель полагает, что нет никакой разницы

3. Тату-мастера тоже художники, и они так видят

2. Власти Ангарска пообещали горожанам красивую летнюю эстраду. А построили вот это

1. Снег в Нью-Йорке: реальность и ожидание

Бонус: иногда реальность получается не хуже, а порой и лучше ожидания. Попробуйте отгадать, где на этих картинках ниже реальность, а где — ожидание

Итак, на картинке с крекерами в виде сигарет: слева ожидание, справа реальность. На следующей картинке с тортом в виде Книги монстров из «Гарри Поттера»: сверху реальность, снизу ожидание. На картинке с цветочными тортами: слева ожидание, справа реальность.

Были ли у вас в жизни случаи, когда реальность совсем не оправдала ожидания?