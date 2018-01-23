20 реклам, создатели которых точно знают, как привлечь внимание покупателя
Реклама — это отнюдь не только двигатель торговли, а еще и неисчерпаемый источник вдохновения. Особенно крутая реклама, которая сразу цепляет и потом еще долго не выходит из головы. Прямо как маленький, но хороший фильм.
AdMe.ru подготовил для вас порцию классной рекламы. Некоторые даже могут сойти за мини-шедевры.
Реклама студии йоги, из которой сразу можно увидеть, каким будет результат ваших занятий
Минималистичная реклама уроков рисования
Мотивирующая реклама Honda — «Сила мечты»
Реклама студии «горячей йоги»
Реклама потребительского кредита в норвежском банке: «Не стоит откладывать свои мечты до старости»
Чувственная реклама тату-салона
Реклама пивного бара
Реклама школы вокала: «Музыка — это удовольствие»
Реклама кухонной мебели. Такого мы еще не видели
Ну очень вместительный Cadillac: «Нет больше боев за спиной»
Реклама McCafe
Реклама пятновыводителя Tide
Сочная реклама мороженого
Крутая реклама канадского аквапарка
Реклама IKEA: «Умные решения для самых маленьких домов»
Реклама студии фоторетуши
Рекламо Lego
Реклама Durex, выпущенная после новогодних праздников: «Без калорий, без сахара, без глютена, без красителей»
Реклама Axe Effect
Поделитесь примерами своей любимой рекламы в комментариях!
Фото на превью yogashelter.com