20 реклам, создатели которых точно знают, как привлечь внимание покупателя

Реклама — это отнюдь не только двигатель торговли, а еще и неисчерпаемый источник вдохновения. Особенно крутая реклама, которая сразу цепляет и потом еще долго не выходит из головы. Прямо как маленький, но хороший фильм.

AdMe.ru подготовил для вас порцию классной рекламы. Некоторые даже могут сойти за мини-шедевры.

Реклама студии йоги, из которой сразу можно увидеть, каким будет результат ваших занятий

Минималистичная реклама уроков рисования

Мотивирующая реклама Honda — «Сила мечты»

Реклама студии «горячей йоги»

Реклама потребительского кредита в норвежском банке: «Не стоит откладывать свои мечты до старости»

Чувственная реклама тату-салона

Реклама пивного бара

Реклама школы вокала: «Музыка — это удовольствие»

Реклама кухонной мебели. Такого мы еще не видели

Ну очень вместительный Cadillac: «Нет больше боев за спиной»

Реклама McCafe

Реклама пятновыводителя Tide

Сочная реклама мороженого

Крутая реклама канадского аквапарка

Реклама IKEA: «Умные решения для самых маленьких домов»

Реклама студии фоторетуши

Рекламо Lego

Реклама Durex, выпущенная после новогодних праздников: «Без калорий, без сахара, без глютена, без красителей»

Реклама Axe Effect

Поделитесь примерами своей любимой рекламы в комментариях!

Фото на превью yogashelter.com

39 На склад!
6 Комментарии
  • 23 января 2018
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