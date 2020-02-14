20 примеров того, что реклама может достать нас везде (Даже там, где ее не ожидаешь увидеть)

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Есть мнение, что некоторые люди в день просматривают до 10 тысяч объявлений разных типов (в зависимости от того, где они живут, чем зарабатывают на жизнь и как проводят свободное время). И если, к примеру, в интернете от рекламы можно хоть немного избавиться, установив всякие блокировщики, то в жизни от нее никуда не деться. А с развитием умной техники она все больше проникает во все сферы нашей жизни. Буквально. Мы уже привыкли видеть ее на умных телевизорах, холодильниках, но недалек тот день, когда она будет показываться на чайниках или тостерах. Смешно? Это вы еще не видели магазинные весы и водопроводный кран, на которых крутятся ролики с объявлениями.

Мы в AdMe.ru считаем такие методы привлечения потребителей явным перебором. Вот еще 20 подобных примеров. Ну а в конце вы узнаете, что показывает YouTube в своей самой долгой рекламе, которую мы когда-либо видели (она длится целых 19 с лишним часов).

В аэропорту Тенерифе на информационных табло каждые несколько минут показывают рекламу, которая длится не меньше минуты. И, чтобы узнать время прилета или номер гейта, ее приходится смотреть

Рекламные листовки внутри печенья с предсказаниями

Эти электронные весы установлены в одном из магазинов Румынии. Если покупатель хочет что-то на них взвесить, он сначала должен посмотреть рекламу на этих самых весах

В этом поезде на экранах, которые оповещают, какая остановка следующая, через определенные промежутки времени показываются рекламные объявления

На этой АЗС нельзя заправиться, пока вы не просмотрите несколько рекламных объявлений

Сотрудник этого магазина обязан носить рекламу на своем бейджике

Стикер на этом банане рекламирует вторую часть «Холодного сердца»

«Этот грузовик был таким ярким, что у меня потом 5 минут глаза болели»

Эта реклама появилась в мультимедийной системе машины

Реклама достанет даже в туалете

А в этой уборной рекламные ролики демонстрируются прямо в зеркале

Ну ладно, рекламой в зеркале уже сложно удивить. Но как вам кран со встроенным экраном для показа объявлений?!

Авиакомпания JetBlue бесконечно показывает на экранах своих самолетов рекламные ролики. Прямо перед лицом пассажиров. И их невозможно отключить

«В моем телевизоре за $ 2 500 реклама встроена прямо в меню»

Владельцу этого Samsung Smart TV за $ 2 500 тоже приходится мириться с неудаляемой рекламой

«„Обожаю“ рекламу на моей игровой консоли за £ 250, за которую я еще и плачу по £ 6 в месяц»

«Пытаюсь насладиться на пляже приятным, спокойным днем, но вот что у меня перед глазами»

«Слушал в наушниках успокаивающую музыку через Spotify, но внезапно со звуком тревоги включилась настолько громкая реклама, что ее услышали 5 находившихся рядом человек»

«В кинотеатре фильм по расписанию начинается в 22:00. Но перед ним была реклама, которая длилась целых 30 минут»

«Уау. McDonald’s теперь блокирует все свое меню, чтобы показывать на нем рекламу, причем почти каждую минуту. „Великолепная“ идея. Которая очень „упрощает“ заказ»

Бонус: YouTube включил рекламу, которая длится почти 19 с половиной часов

Пользователь Reddit показал, что в одном из видеороликов, который ему порекомендовал YouTube, включилась реклама длительностью 19 с лишним часов (она содержит все сезоны мультсериала «Роботбой»). В каких неожиданных местах попадалась реклама вам? И как вы относитесь к такому ее засилью?