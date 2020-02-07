19 примеров социальной рекламы, от которой щиплет глаза и сжимается сердце

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Все мы так устали от однотипных рекламных роликов, вычурных слоганов и ярких картинок, что зачастую перестаем их замечать. Проходим мимо броского плаката и выключаем телевизор на время перерыва в трансляции любимой передачи. Но все-таки существует реклама, достойная пристального внимания. Она не обещает светлого будущего, говорит о проблемах и пробуждает в нас небезразличного человека.

Мы в AdMe.ru ежедневно находимся в сети, просматриваем тонны информации и порой сталкиваемся с рекламными кампаниями, которые задевают за живое. Сегодня мы хотим показать вам образцы социальной рекламы, которые могут вызвать смех, удивить и даже шокировать, но точно не оставят вас равнодушными.

1. Что произошло бы, будь Эйнштейн просто разносчиком пиццы?

Кампания по поддержке стипендиальной программы университета ETH в Цюрихе. Слоган гласит: «Блестящие умы не должны отвлекаться от учебы, работая неполный рабочий день».

2. Выглядит смешно, но на самом деле печально

Информационная кампания фонда Enable Foundation Hong Kong, которая призвана научить людей распознавать признаки деменции. Слоган кампании: «Сюрреалистическое при деменции — это реальность».

3. Раньше были рыба-пила, рыба-еж и рыба-клоун, а теперь все чаще встречаются рыбы-бутылки

Интегрированная реклама, созданная Aldeilis, Исландия. В основу плаката положены исследования ООН, подтверждающие, что при нынешних темпах загрязнения океанов в 2050 году водоемы будут содержать столько же килограммов пластика, сколько и рыбы.

4. "Поделись своей едой"

Печатная реклама гуманитарного фонда GPS, который помогает малоимущим бразильцам получить одежду и продукты питания.

5. Лев не клоун, он дикий зверь

Кампания Всемирного фонда дикой природы, инициированная для борьбы с жестоким обращением с животными. Ее слоган: «Ваше развлечение или моя жизнь».

6. Жизнь некоторых детей сложнее, чем мы можем себе представить

Информационная кампания Центра аутизма Амена в Иордании напоминает, что помочь детям с аутизмом сложно, но возможно. Она прошла под слоганом «Помоги мне найти выход».

7. Прямо так и вырезать?

Социальная кампания Hey Girls в Великобритании была развернута для того, чтобы обратить внимание на связь проблем женской гигиены и бедности. Этот двусторонний рекламный постер появился в газете Metro в 2018 году. С одной стороны был нарисован контур гигиенической прокладки с призывом «Сделай ее сам». А на обороте было написано шокирующее сообщение о том, что каждая 10-я девушка в Великобритании по каким-либо причинам не может позволить себе гигиенические средства, поэтому каждый месяц вынуждена делать прокладки из туалетной бумаги, носков или газеты.

8. Следы человеческой деятельности порой незаметны, но всегда влекут за собой последствия

Кампания, организованная Greenpeace, призванная обратить внимание на проблемы взаимодействия человека и природы. Слоган: «Такой отпечаток мы оставляем?»

9. "Около 21 % людей на северо-западном побережье Тихого океана верят в существование снежного человека. 27 % людей считают, что изменение климата – это выдумки"

Шуточно проиллюстрированная информационная кампания Climate Reality Group о нешуточной проблеме глобального изменения климата.

10. Иногда чья-то смерть спасает чью-то жизнь

Информационная кампания France ADOT в своем рекламном плакате и слогане напоминает о том, что тысячи людей обязаны своей жизнью донорам органов.

11. Не собранный пазл, а "разобранный" человек

Немецкая информационная кампания Alzheimer Forschung, направленная на повышение информирования о болезни Альцгеймера. «Кусочек за кусочком болезнь Альцгеймера отнимает память. Помогите нам выиграть бой».

12. "Клик правой кнопкой компьютерной мыши не может спасти красную панду. Принятие проблемы ее исчезновения – может"

Инициатива индийского фонда WBZA, направленная на защиту вымирающих видов животных.

13. Стереотипы до сих пор довлеют над женщинами в некоторых странах

Кампания в поддержку прав женщин, проведенная в ОАЭ. Надпись на плакате: «Женщина должна: оставаться дома / быть рабыней / быть на кухне / помалкивать в церкви».

14. "Она сказала, что хочет спать, но в это время тонула"

Социальная реклама, призванная повысить информированность населения о «вторичном утоплении». Слоган кампании: «Знаете ли вы, что ваш ребенок может испытывать симптомы утопления после выхода из воды?»

15. Не все улыбчивые люди одинаково добры

Реклама в парижском аэропорту предупреждает: «Нелегальные такси скрывают реальные риски».

16. Депрессия может быть совсем незаметной снаружи

Индийская социальная кампания, направленная на привлечение внимания к проблемам депрессии и суицида, демонстрирует, как чьи-то завышенные ожидания способны повлиять на психическое здоровье человека.

17. То, чего не стоит стыдиться

Социальная кампания в Египте, которая говорит о том, что женщина не должны оправдываться и извиняться за естественные процессы, которые ежемесячно протекают в ее организме, а также стыдиться их.

18. "Во время строительства руки могут оставаться чистыми"

Рекламная кампания, направленная на борьбу с коррупцией в строительном секторе.

19. Мало просто быть рядом

Рекламная кампания, обращающая внимание на привязанность человека к электронным устройствам. Ее слоган: «Цифровая зависимость существует. Только вы этого не видите».

Сталкивались ли вы с по-настоящему сильной социальной рекламой? Считаете ли, что она необходима обществу?