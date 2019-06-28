20+ примеров социальной рекламы, которая сбивает с ног не хуже боксера

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Несмотря на то что выходит много примеров «социалки», миру еще есть что сказать. В нашей статье сегодня cобрана реклама, направленная на борьбу с коррупцией, креативные напоминания о том, что происходит с братьями нашими меньшими, и другие острые темы. А в качестве бонуса вас ждет что-то очень необычное.

AdMe.ru напоминает: наша планета нуждается в помощи, и только мы можем сделать этот мир чуточку лучше.

Greenpeace призывает помочь защитить города от загрязнения

«Нью-Йорк или Париж?»

Социальная реклама против использования детского труда

Экологическая Coca-Cola: «Растения делают нас счастливыми»

WWF против браконьеров: «Остановив одного, остановишь всех»

И еще одно напоминание от WWF: «Слишком хрупкие из-за действий людей»

Армия спасения напоминает: «Никто не должен быть один»

Индийский центр по борьбе с загрязнениями Central Pollution Control Board предлагает задуматься, чем может закончиться наше путешествие на планете

Khalsa Aid: «Хештеги не помогают, нужны реальные действия»

Khalsa Aid — британская неправительственная организация, целью которой является оказание гуманитарной помощи в зонах гражданских конфликтов и районах бедствий по всему миру.

Greenpeace: «Подтвердите вашу человечность»

Чилийская организация Biobío Solidario за разумное использование продуктов

Королевское общество по предотвращению жестокого обращения с животными напоминает, что питомцы не игрушки

Greenpeace: «Меньше лодок — больше рыбы»

Социальная реклама от Генпрокуратуры

Общественная организации BUND призывает покупать местные продукты: «Путешествующие фрукты становятся источником загрязнения. Думай глобально, ешь локально»

Кампания против дискриминации: «Словом можно убить. Скажи „нет“ дискриминации. Мы все одинаковые»

«Жирный».

International Anti-Fur призывает отказаться от меха животных: «В жестокости нет красоты»

Plastic Pollution Coalition в целях привлечения внимания к проблеме загрязнения разместила гигантские пластиковые кольца на скульптурах в Ванкувере

Greenpeace: «Не всем традициям нужно следовать. Положите конец истреблению китов в Японии»

Природоохранная организация Milwaukee Riverkeeper: «Чистая река — это веселая река»

Организация Surfrider Foundation предупреждает: если продолжать засорять океаны, в рыбных магазинах нас будут ждать такие «продукты»

И еще одна креативная реклама от Surfrider Foundation на тему того, что же мы оставим археологам будущего

Бонус: «кашляющий» плакат от сети шведских аптек

Сеть шведских аптек Hjärtat запустила интересную рекламную акцию, цель которой — борьба с курением. В Стокгольме появился рекламный щит, способный распознавать сигаретный дым.