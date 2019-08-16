20 примеров социальной рекламы, хлесткой, как пощечина
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Социальную рекламу делают для того, чтобы привлечь внимание общественности к таким злободневным темам, как домашнее насилие, уничтожение флоры и фауны, загрязнение атмосферы. Агентства соревнуются в креативности, а результат их творчества мотивирует людей на изменение жизни к лучшему.
Мы в AdMe.ru надеемся, что в ближайшее время все действительно станет лучше.
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Как вы думаете, социальная реклама добивается своей цели?
Фото на превью Кристина Бахтина / vk